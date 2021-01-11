На Новорижском шоссе при повороте на деревню Глухово в колонну военных автобусов врезался грузовик. Четверо военнослужащих погибли в результате аварии, виновником которой стал самосвал. Информацию kp.ru подтвердили в Минобороны России.В ведомстве отметили, что \\"водитель грузовика, который следовал в одном направлении с колонной автобусов ПАЗ, потерял управление и столкнулся с автобусом, который стоял последним в колонне\\".Как стало известно kp.ru, порядка 20 военнослужащих для оказания первой медицинской помощи были доставлены сначала в Красногорскую больницу, а затем в госпиталь им. А.В Вишневского, который находится рядом. По предварительным данным, ушибы и ранения получили 24 человека. Двое из них погибли на месте, еще двоих пытались спасти медики.Командование Западного военного округа совместно с правоохранительными органами начало проверку по факту дорожно-транспортного происшествия.- По предварительным данным колонна военных остановилась и стояла у поворота на обочине из-за поломки первого автобуса. А 27-летний водитель самосвала перед поворотом начал протирать запотевшее стекло и сразу не понял, что колонна автобусов на повороте не движется. Он не успел сбросить скорость и на полном ходу врезался в последний автобус, который после удара оказался зажатым между грузовиком и предпоследним ПАЗом, - отметил kp.ru источник в правоохранительных органах.ЕЩЕ ПО ТЕМЕГрузовик протаранил колонну военных автобусов на Новой РигеПо предварительным данным, погибли не менее четырех человек (подробности)