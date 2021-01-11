В автокатастрофе на подмосковном Новорижском шоссе пострадал 41 человек, сообщили агентству РИА Новости в экстренных службах.Напомним, сегодня, 11 января, на 27 километре Новорижского шоссе Московской области грузовик въехал в колонну автобусов, перевозивших военных. Погибли четыре человека.Причиной аварии стало то, что водитель грузовика не справился с управлением и врезался в остановившуюся колонну автобусов. Особенно сильно пострадал последний автобус.Сайт KP.ru опубликовал видео очевидца происшествия.Сообщается также, что по словам очевидцев, авария произошла напротив микрорайона \\"Западный остров\\". Около места автокатастрофы несколько карет скорой помощи и пожарная машина.Водителя грузовика задержала полиция. У него нет серьёзных повреждений, экспертиза показала, что он трезв. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту случившегося.