Известный российский журналист Михаил Зыгарь написал новую книгу «Все свободны» о закулисье выборов 1996 года, когда Борису Ельцину удалось снова стать президентом, хотя его рейтинг за полгода до голосования был всего 3 - 6%.«Комсомолка» публикует отрывок из этой книги - о том, как команда Ельцина собирала деньги по всему миру и как пресс-секретарь будущего президента ездил с бутылкой виски к знаменитой прорицательнице за прогнозом исхода выборов.АНЕКДОТ ЗА $7,3 МИЛЛИАРДАДеньги нужны не только на агитацию, но и на удовлетворение нужд избирателей. В середине 1990-х большинство россиян живут очень бедно, а у государства все время не хватает денег на пенсии и зарплаты бюджетникам. Обычно выплаты задерживают на три - шесть месяцев. Перед выборами это недопустимо - и Ельцин публично обещает, что в мае все долги перед бюджетниками будут закрыты.Откуда взять деньги? Только из-за границы. Долгое время Ельцин надеется на Международный валютный фонд. Разговор о помощи со стороны МВФ он начал вести с президентом США Клинтоном еще в 1995 году. И вот уже несколько месяцев российские переговорщики добиваются от МВФ одобрения кредита.22 февраля Ельцин принимает в Москве директора-распорядителя МВФ Мишеля Камдессю - по итогам переговоров глава фонда говорит Ельцину, что России выделят 9 млрд долларов. Ельцин с каменным лицом произносит: «Десять». Камдессю смущается, замечает, что все документы уже подписаны, ничего переиграть нельзя. Потом упрекает переводчика в том, что тот неправильно перевел. Переводчик подтверждает: «Девять». «Десять», - еще более угрюмо настаивает Ельцин. Так продолжается несколько минут. Потом Ельцин начинает улыбаться, демонстрируя, что пошутил, и примирительно говорит: «У вас денег много. Добавьте миллиард, что вам стоит?» «Женщина не может дать больше, чем у нее есть», - вздыхая отвечает Камдессю.Впрочем, в итоге МВФ соглашается на 10 млрд, но деньги будут переводить долго, маленькими порциями, часть из них пойдет на покрытие предыдущих долгов. Ясно, что быстро заплатить бюджетникам не получится. Тогда Ельцин использует крайнюю меру - звонок другу. Он связывается с канцлером Германии Гельмутом Колем и просит денег взаймы. Тот обещает дать кредит под выборы. Потом Ельцин обращается к французскому президенту Жаку Шираку. Тот соглашается добавить.Ельцин вызывает своего управделами Павла Бородина и поручает ему съездить в Париж и в Бонн за валютой. Проблема в том, что Ширак и Коль дали только принципиальное согласие, что деньги будут. Но на какой срок и под какой процент - все должны обсудить финансисты. Себе в помощь Бородин берет молодого 38-летнего замминистра финансов Михаила Касьянова, специалиста по переговорам с международными организациями.Ельцин напоминает, что деньги нужны к маю. Бородин и Касьянов улетают в Бонн, потом в Париж...Бородин вспоминает, что решающую роль в переговорах с немцами якобы сыграл рассказанный им анекдот: «Приходит человек к врачу и жалуется ему: «Захожу я в спальню, а там с моей женой чужой мужик. Я ему: «Ах ты скотина, я сейчас тебе морду набью!» А он: «Да ладно, давай сначала попьем кофе». Так мы с ним выпили кофе в понедельник, во вторник, в среду, в четверг и в пятницу». Доктор спрашивает: «Так чем я-то вам помочь могу?» «Скажите, не вредно ли мне пить кофе на ночь?» По словам Бородина, этот анекдот стоил 7,3 млрд долларов. Услышав его, Гельмут Коль позвонил своему министру финансов, накричал на него за то, что тот затягивает согласование кредита, и пообещал Бородину: «Вы не успеете из Бонна до Франкфурта доехать, а деньги уже в Москве будут».ШОПИНГ БЕРЕЗОВСКОГОПо словам Касьянова, Бородин в длительных переговорах не участвует, а после первой встречи сразу возвращается в Москву. Сам Касьянов еще полтора месяца путешествует между Парижем, Бонном и Франкфуртом, согласовывая бумаги с французскими и немецкими чиновниками. В итоге все удастся сделать ровно так, как требовал Ельцин: к 1 мая деньги поступают на счета Минфина, и российское государство начинает рассчитываться с бюджетниками.Версии Касьянова и Бородина, сколько денег дала России Германия, отличаются примерно в два раза. Бородин уверяет, что Коль дал целых 7,3 млрд, а по словам Касьянова, Германия перевела около 3,5 млрд долларов, а Франция - всего 1,5.Бородин вообще утверждает, что кредиторов было намного больше, и очень гордится, что со всеми справился: «Меня тогда пять раз принял Клинтон, пять раз - Коль, четыре раза - Берлускони, три раза - Ширак, два раза - Каддафи. Я привез в страну 25 млрд долларов, это были межгосударственные кредиты. Я у всех в России вызывал ненависть: «Скотина, ездит, его все принимают, дают большие бабки, а он не делится».Джеймс Коллинз, на тот момент высокопоставленный сотрудник госдепа и будущий посол США в России, слова Бородина не подтверждает. Он не помнит ни одной встречи Билла Клинтона с управделами президента Ельцина.Коржаков, в отличие от Бородина, уверяет, что самым щедрым был не Гельмут Коль, не Жак Ширак, а бывший итальянский премьер Сильвио Берлускони, будто бы благодарный за некогда оказанный ему в Москве теплый прием. Для этих переговоров финансист Касьянов уже не нужен - за деньгами летит сам Бородин с женой, Березовским, его подругой Еленой Горбуновой и несколькими приятелями-бизнесменами. Это что-то вроде деловой поездки и отпуска одновременно. Для Березовского поездка важна еще и потому, что он очень хочет лично познакомиться с Берлускони. Итальянский медиамагнат и политик - в некотором роде пример для подражания для Березовского. Пусть он и не стремится к тому, чтобы формально возглавить российское правительство, но роль в политике планирует играть не меньшую и внимательно изучил схему работы компаний Берлускони.Для поддержки Ельцина Берлускони якобы пообещал миллиард долларов из своих личных средств, причем даже не в долг, а в подарок - в расчете на мощное продвижение своего бизнеса в России в дальнейшем. Один из участников поездки рассказывает, что компания приземляется в Милане, оттуда на машине едет в Локарно, а затем перемещается в Рим, где долго ждет встречи с Берлускони. Встречи не случается, но Бородина принимают два топ-менеджера основанной Берлускони компании Fininvest. В ожидании денег Березовский занимается шопингом - приобретает три костюма 56-го размера: один для Ельцина, второй для Коржакова, для кого третий - непонятно. По словам Бородина, обещанных денег люди Берлускони так и не дали. (Дочь президента уверяет, что Ельцин никогда не принимал костюмов от Березовского, а размер у него был 54-й.)ЯСНОВИДЯЩАЯ И ВИСКИПомощь из-за границы приходит не только финансовая, но и мистическая. Пресс-секретарь Ельцина Сергей Медведев вспоминает, что ему в приемную звонят из болгарского торгпредства и сообщают: с ним хотят встретиться представители знаменитой ясновидящей Ванги. «Я давно когда-то читал про Вангу, знал про ее способности, знал, что это не простая старушка. Мне было очень интересно как человеку и как журналисту», - рассказывает он.Пресс-секретарь президента соглашается принять посланцев Ванги. К нему приходят женщина средних лет - Бойка Цветкова, доверенное лицо Ванги, и ее переводчик. «Хочу через вас передать приглашение Борису Николаевичу, - говорит Цветкова. - Ванга очень хотела бы с ним встретиться, потому что Россию ждут выборы, непростые времена». Медведев обещает передать приглашение президенту, гости оставляют свой контактный телефон, уходят.Ельцину внимание со стороны ясновидящей не нравится: «Я смотрю, он идет в отказ, не хочет даже слушать про это. Он вообще скептически относился ко всем гадалкам, знахарям». Но Медведев набирается смелости и спрашивает: «Борис Николаевич, а можно я к ней поеду?» «Ну поезжайте», - равнодушным тоном отвечает Ельцин.Медведев начинает готовиться. Бойка Цветкова говорит ему, чтобы он взял с собой наручные часы Ельцина. Пресс-секретарь просит у президента часы - тот отвечает отказом. Медведев не догадывается обратиться к жене - потом Наина Иосифовна будет очень сожалеть об этом: «Что же вы ко мне-то не обратились, у меня столько этих часов его лежит, я бы вам дала».Медведев едет в Болгарию без часов. Спрашивает только, что привезти Ванге в подарок. «Привезите ей виски», - отвечает Цветкова. «Что? Она пьющая бабушка?» - «Да нет, просто любит виски». Пресс-секретарь удивляется, но покупает в duty free бутылку Ballantine’s. Летит в Софию, оттуда едет на границу с Македонией, в местечко Рупите, где живет ясновидящая. «Место такое энергетически заряженное, кажется, будто недавно здесь приземлялся инопланетный корабль. Ощущение, что что-то тут не так».Ванга сразу же обнимается с Медведевым как с давним другом и начинает своим громким голосом советовать: «Проблемы у Бориса. Проблемы с сердцем, пусть бережет сердце». (К этому моменту все мировые СМИ уже полгода как пишут о том, что у Ельцина проблемы с сердцем.)Но в целом ее прогноз позитивный: Ельцин победит, а Россию ждет светлое будущее. Потом Медведев и Ванга выпивают по рюмке виски - и пресс-секретарь, и слепая ясновидящая остаются очень довольны встречей.Медведев возвращается в Москву и докладывает о поездке президенту. Услышав, что прогноз благоприятный, Ельцин смягчается. «Я знаю, что будет трудно», - говорит он пресс-секретарю.Книга вышла в издательстве «Альпина Паблишер».ИЗ ДОСЬЕ «КП»Президентские выборы 1996 года прошли в два тура. Несмотря на рейтинг в 3 - 6% за полгода до голосования, Ельцину удалось провести ударную предвыборную кампанию и в первом туре набрать 35% голосов. У его главного соперника Зюганова - 32%. И еще 14% голосов - у генерала Лебедя.Перед вторым туром Ельцин переманил на свою сторону Лебедя, дав ему пост секретаря Совбеза. И выиграл выборы. Во втором туре у Ельцина уже 53% голосов, а у Зюганова - 40%.ЛИЧНОЕ ДЕЛОМихаил ЗЫГАРЬ - известный российский журналист. Начинал в «Коммерсанте», 5 лет был главредом телеканала «Дождь». Как сам он рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM), во время описанных в книге событий он еще учился в школе (ему было 15 лет). Потому Зыгарю, чтобы описать 1996 год, пришлось провести много часов в беседах с участниками тех событий. Автор поговорил с десятками героев своей книги: от Геннадия Зюганова до Наташи Королевой, от Владимира Потанина до Ирины Хакамады, от Константина Эрнста до Анатолия Чубайса. Эти беседы и легли в основу книги.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМихаил Зыгарь: «С 1996-го по 1999-й в России не было президента»Известный журналист и писатель рассказал в эфире радио «КП» о том, какие последствия имело избрание Ельцина на второй срок (подробности)