Старшая дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта с трех лет отказывалась отзываться на собственное имя. Шайло твердила, что на самом деле ее зовут Джон, и что она – мальчик. Звездные родители не стали препятствовать странной причуде дочки. Короткие мальчишеские стрижки, мешковатые шорты и скрывающие фигуру свитера и футболки – Шайло сделала все, чтобы ничем не отличаться от своих братьев. И это при том, что девочка унаследовала привлекательную внешность своих родителей и со временем вырастет настоящей красавицей. Поговаривали даже, что Анджелина разрешила ей со временем сделать операцию по смене пола. Но теперь эта процедура под вопросом. Похоже, Шайло передумала становиться мужчиной. На последних фотографиях 14-летняя девушка выглядит гораздо женственней.Папарацци подкараулили Анджелину и ее детей, когда звездное семейство отправилось в магазинчик африканской одежды. Актриса вместе с дочками Шайло и Захарой увлеченно бродила по бутику, рассматривая пестрые одеяния и экзотические украшения. Анджелина была одета в белое облегающее платье и в белые босоножки, на лице – обязательная медицинская маска.Но главное внимание фотографов приковала Шайло. За последнее время девочка заметно выросла и превратилась в симпатичную длинноногую девушку. Шайло отказалась от вечной короткой стрижки и отрастила волосы. Перед визитом в магазин она собрала свои длинные локоны в пучок и закрепила их на затылке. Из-за этого ее лицо стало выглядеть более миловидным и по-девичьи мягким. Кроме того, Шайло проколола уши, и теперь в них красуется пара изящных золотых сережек-колечек. В одежде она по-прежнему придерживается стиля «унисекс», однако вместо широких бриджей теперь носит более короткие джинсовые шорты, напоминающие мини-юбку.Поклонники актрисы всегда обращают внимание на то, как одеваются ее дочери. Из них только одна, приемная Захара, любит платья и неизменно выбирает женственные наряды. Биологические же дочки Джоли и Питта предпочитают мальчиковую одежду. Вслед за старшей Шайло ее младшая сестра, 12-летняя Вивьен тоже начала носить шорты и футболки. Анджелина всегда говорила, что младшая дочь – самая нежная и мягкая из ее детей. Видимо, чтобы закалить ее характер, актриса отдала Вивьен на мальчишеский спорт – девочка ходит в секцию каратэ.Напомним, развод одной из самых красивых пар Голливуда длится уже четыре года. Джоли и Питт больше не считаются мужем и женой, однако они до сих пор не поделили имущество и опеку над детьми. Сейчас пятеро младших детей Джоли живут вместе с ней, Брэд может видеться с ними по определенным дням.