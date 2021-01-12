Почти полгода бывшая жена Андрея Аршавина находится между жизнью и смертью. Алиса Казьмина тяжело больна. Она попала на операционный стол, когда ей оставалось жить, по оценкам врачей, от двух часов до двух дней.Бывшей жене Андрея Аршавина хуже день ото дня. Сейчас она живет на уколах и надеется на чудо. Женщина чуть не умерла из-за внезапно развившейся болезни, врачи до сих пор борются за ее жизнь. Диагноз свой и причину недуга Алиса Казьмина не разглашает. Поклонники в соцсетях предполагают, что во всем может быть виновата неудачная пластическая операция.\\"Все началось с такой резкой центрифуги, что мы не могли уже ничего остановить. За считанные месяцы развился аутоиммунный некроз. Я вовремя попала на операционный стол, когда оставалось от двух часов до двух дней. И был бы сепсис. Сделали две операции на голове, на клиновидной пазухе. Врачи вырезали все, что можно. До мозга оставались буквально миллиметры\\", - цитирует ее \\"СтарХит\\".Алиса призналась, что сразу вспомнила историю Юлии Началовой. \\"Я часто думаю о Юлии Началовой. Если бы ей отрезали ногу, то, возможно, она осталась бы жива… Пока меня спасли. Но впереди еще очень трудный путь, быть может, с печальным концом\\", - рассуждает многодетная мама.Женщину поддерживают дети и мама. Близкие и вера в лучшее придают Алисе сил. По ее словам, пока врачи не совсем понимают, как будет вести себя болезнь. \\"Сейчас я держусь только на уколах, боли ужасные\\", - делится Казьмина.Она надеется, что в ближайшие дни найдет доктора, который сможет во всем разобраться. \\"Не отчаиваюсь, хотя иногда хочется в обрыв, очень страшно… К сожалению, ни о какой поправке нет и речи. Меня разрезает эта болезнь - голову, лицо, челюсть, все. Снова сейчас все началось по новой, мне только хуже. И врачи не знают, что делать. Хотят только одного - чтобы это было не системное заболевание. Иначе - месяц, два, три...\\", - переживает бывшая жена Аршавина.