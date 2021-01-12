Ирина Пегова разместила на своей страничке в Инстаграме фотографию, где она перед выходом на сцену в спектакле «Бал. ХХ век». Это было 8 января. Тот самый спектакль, где в финале на голову актерам посыпались саморезы вместо бутафорского снега. После актриса Софья Эрнст написала заявление в Следственный комитет РФ. Но до этого инцидента все было благостно.В одной из сцен Ирина Пегова выходит в костюме, похожем на военную форму времен Великой Отечественной войны: пилотка с красной звездой, командирские часы... Актриса делает селфи на фоне портрета актера Художественного театра Юрия Богатырева. И подписывает фотографию в Инстаграме: «В гримерке во МХТ им.Чехова, вот на кого нужно равняться! Представить невозможно, в 41 год ушёл! Работаем ....».Под комментариями Пегова поясняет: фотография не о войне, не о 1941-м, а о том, что артист Юрий Богатырев ушёл из жизни слишком рано – всего в 41 год! Но все равно получился ассоциативный каламбур.Многие подписчики поняли Ирину Пегову правильно. И согласились с ней: Юрий Богатырёв - актёр тонкой организации...Необыкновенный, чувствительный, ранимый, обаятельный, всеми любимый и одинокий... Он был талантлив, интеллигентен, эстетичен! \\"Свой среди чужих, чужой среди своих\\" чего стоит!..Но у большинства подписчиков была другая реакция: «Открыла Инстаграм и испугалась макияжа. Очень яркий грим! Не нужно из войны делать шоу! Сразу в глаза бросается не пилотка, а размалеванное лицо Пеговой. Игрой надо брать, а не гримом... Для чего так краситься....и уместен ли этот грим? Тогда так глаза мазюкали? Ириночка, очень вы нравитесь как актриса... Но не снимайтесь про 41-й с таким макияжем... Это война, милочка...».О чем думали люди, которые писали подобные комментарии, трудно сказать. Скорее всего, они вообще не думали.Ведь Пегова очень понятно объяснила: а) она в гримерке; б) 41 год – это не про войну, а про возраст актера Богатырева.На лице у нее не макияж, а сценический грим. «Ну хотя бы промолчали раз не понимаете и не знаете ничего о театре и специфике грима необходимого на театральной сцене!!!! - вступились защитники Пеговой. - Это не макияж, это грим. Театральный грим. Ведь глаза - так сказать, орудие производства актёра. А если с задних рядов не видно будет, что артист \\"говорит\\" глазами, большая часть смысла потеряется. Если бы смотрели из зала, то все было бы нормально…»