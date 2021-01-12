Тревогу забила одна из московских пенсионерок. Женщина позвонила в полицию, заявив, что ее 81-летняя подруга, живущая на другом конце города, уже несколько дней не отвечает на телефонные звонки. Приехавший на Люблинскую улицу наряд обнаружил, что дверь в квартиру старушки открыта, а сама пожилая женщина лежит без сознания на кровати. Лицо в крови и синяках.Бабушку доставили в больницу. Врачи диагностировали у нее перелом костей черепа, травму шейного отдела позвоночника, гематомы по всему телу.- Женщина смогла сказать только, что к ней приходили «газовики», которые предложили установить новые газовые счетчики, - сообщил kp.ru источник в правоохранительных органах.Сейчас уже известно, как развивались события. Двое молодых мужчин в спецовках представились сотрудниками газовой службы, которые меняют оборудование по всему дому. Пока один из них на кухне отвлекал старушку вопросами, второй прошел в комнату и начал шариться по шкафам в поисках денег.- Пенсионерка вошла в комнату и застала «газовика», когда он осматривал очередной ящик. Женщина заявила, что сейчас позвонит в полицию и тут же получила серию ударов по лицу.Москвичка потеряла сознание. Преступники собрали в квартире все ценные вещи и вышли, предварительно открыв газовую конфорку.Благодаря камерам видеонаблюдения полицейским удалось отследить путь отморозков. Спустя пару дней их задержали на съемных квартирах. Оба приезжие из российских регионов (одному 24 года, второму 25). Один ранее уже судим за мошенничество.Один из задержанных на допросе уверял, что не планировал избивать бабушку и во всем виноват его «коллега».- Она была вся в крови, я намочил полотенца и вытер ей лицо, - заявил мужчина, показывая в квартире пострадавшей, как было дело. - Женщина была без сознания, поэтому я перевернул ее на кровати на бок, чтобы она не захлебнулась кровью. Очень сильный запах крови был. Меня стошнило… Я ему говорил: все, хватит. Мы даже вот тут в коридоре чуть не подрались.- Перечень похищенного имущества устанавливается, - сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин. - Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». (От 8 до 15 лет лишения свободы, - Авт.). Подозреваемые арестованы.Пенсионерка находится в тяжелом состоянии.КСТАТИОзнакомиться с графиком проверки газового оборудования в Москве можно на сайте Мосгаза. Узнай, когда в твой дом придут настоящие газовики.