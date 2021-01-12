Последние работы Алексея Учителя гарантированно были связаны с громкими скандалами.Против «Матильды» (2017) собирались петиции и митинги, против «Цоя!» (2020) выступали музыканты группы «Кино» и близкие Виктора Цоя.Теперь именитый режиссер взялся за другую популярную в советское время историю — путь и победы Людмилы Пахомовой и Александра Горшкова, легендарных фигуристов, завоевавших золото ОИ-1976 году в Инсбруке и кучу золотых медалей чемпионатов мира и Европы. Именно они стали первыми советскими олимпийскими чемпионами в танцах на льду и в корне поменяли отношение к программам советского фигурного катания, использовав на льду традиционный русский танец, а не просто сухой набор выверенных элементов.На новый проект Учителя вдохновил мюзикл Татьяны Навки «Спящая красавица», который режиссер посетил в начале 2021 года.- Мы с Татьянои договорились о создании совместного кинопроекта, - написал в инстаграме и фейсбуке Алексей Ефимович. - В качестве продюсеров мы хотим снять спортивную мелодраму «Кумпарсита». Это история любви и преодоления, основанная на судьбе поразившеи весь мир пары фигуристов Людмила Пахомова - Александр Горшков.Тут снова встает вопрос: а что скажут потомки легендарной пары? Ведь любой байопик сопровождается полярными мнениями по поводу того, как была показана личность главного героя. Вроде бы в этом случае должно обойтись без скандала. По крайней мере, Учитель уверяет, что Юлия Пахомова-Горшкова, единственная дочь фигуристов, выступает и инициатором, и сопродюсером фильма.Последним танцем пары Пахомов-Горшков стало танго «Кумпарсита» — именно так и будет называться новый фильм Алексея Учителя, который снимет его киностудия «Рок» и выпустит, предположительно, в 2022 году. Кто сыграет главные роли и кто станет режиссером проекта, в котором Навка и Учитель выступят в качестве продюсеров, пока не раскрывается. В настоящий момент готовится сценарий картины.