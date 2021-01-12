Ксения Собчак дружит с Андреем Малаховым много лет. Телеведущая никогда раньше не говорила о своем коллеге и товарище. Но по случаю его 49-летия решилась раскрыть правду.Мир шоу-бизнеса, как известно, легко может разрушить даже самые крепкие дружеские отношения. Но не в случае Ксении Собчак и Андрея Малахова. Самая знаменитая блондинка России и главный сплетник страны дружа много лет. Именно Андрей был свидетелем на церемонии венчания Ксения и ее второго мужа Константина Богомолова в 2019 году. Ведущий держал венец невесты во время таинства в Храме Большого Вознесения. По окончании венчания Малахов покинул собор в компании матери Собчак. Шоумен никогда комментариев по поводу своей роли во время церемонии не давал. Но они и не нужны. Теледива для столь интимного момента не стала бы звать постороннего человека.И вот теперь, в честь дня рождения дорого друга, Собчак, наконец, призналась, что на самом деле знает о коллеге такого, чего не знают другие. \\"Андрюша! С Днем рождения! Восхищаюсь тем, какие человеческие качества ты сумел сохранить через столько лет глубокого погружения в удивительный мир российского шоу-биза. Главное, чем я восхищаюсь в тебе, - это умение никого не обидеть и при этом делать свою работу. У меня так не всегда получается\\", - обратилась она к Малахову.После чего добавила: \\"Именно после Муз-ТВ я поняла, что ты настоящий друг. И принципиальный человек. Всегда рядом. Порву любого за тебя. Люблю. Будь счастлив!\\".Телеведущий незамедлительно ответил подруге: \\"Ты всегда в моем сердце!\\".Как известно, в мае 2012 года разразился грандиозный скандал. Ксению исключили из списка ведущих юбилейной музыкальной премии. Коллегу поддержал Малахов, который в знак солидарности заявил: \\"Я не буду вести. Она моя подруга. Когда друг в беде, его нужно поддержать\\".Тогда блондинка поблагодарила товарища публично. \\"Если серьезно, во всей этой истории есть один порядочный человек. Андрей Малахов еще раз доказал: важен не имидж, а человек\\", - написала она в блоге.Отметим, свое 49-летие Андрей Малахов отпраздновал в Швейцарии, куда он отправился восстанавливать здоровье. Ведущий уехал в клинику с большим выбором spa-программ. В отличие от многих других знаменитостей Андрей редко делится личными снимками и роликами, на которых проводит время вместе с женой и сыном. Примечательно, что публика по сей день не видела трехлетнего наследника ведущего. Малахов объяснил свое нежелание показывать общественности Александра тем, что попросту не считает это нужным на данный момент. По словам Андрея, он не собирается зарабатывать на своем сыне, публикуя контент с мальчиком в соцсетях.