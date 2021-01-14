«Руссо туристо» в ИталииКаждый Новый год - это всегда приятные неожиданности. Но один праздник мы запомнили надолго. Наш семейный генератор идей решил провести Новый год в тихом, респектабельном месте, где обычно отдыхала солидная итальянская богема. Вероятность узнавания его там была минимальной. Задача была одна - незаметно слиться с итальянской богемой и тихо провести отдых на острове Искья в одном из фешенебельных отелей. Это был наш первый опыт проведения Нового года в Италии, поэтому мы с дочкой тщательно к нему готовились. Просмотрев модные журналы, решили надеть, как нам наивно казалось, что-то родное для итальянцев в стиле бесконечно праздничного Сavalli и Dolce&Gabbana, чтобы в нас никто не заподозрил русских туристов. Миша тоже решил надеть парадно белый пиджак Gucci.И вот мы, с ног до головы празднично пестрые, вошли в торжественный зал. У нас тут же перехватило дыхание, как от купания в ледяной проруби. Первой отреагировала дочь:- Родители! По-моему, здесь чьи-то поминки.И действительно, в зале вся итальянская респектабельная богема была одета в черное. И потому наши вызывающе яркие наряды выглядели здесь так же гармонично, как пестрые таджикские халаты в монашеском приюте. Наш папа с привычной язвительностью сатирика тихо сказал: «Я так и знал, что вы не справитесь с этой задачей. В следующий раз сам все проверять буду! Учитесь у меня!» И смело шагнул в зал, даже не подозревая, что это не последний наш семейный провал.А дальше к нему начали подходить незнакомые люди и отдавать ему в руки использованные бокалы. Таким растерянным мы его - звезду российской эстрады - еще никогда не видели. И только через несколько минут пришло объяснение странного поведения гостей. Из служебных помещений стали выходить официанты в белых пиджаках, почти таких же, как у Миши.Миша решил, что раз задание провалено, то можно теперь смело выпить, чтобы хотя бы по этому признаку его не путали с официантом. На нашем столике уже стояла бутылка шампанского, которую он быстро открыл и залпом выпил полбутылки. Когда принесли счет за шампанское с наглыми цифрами, наш сатирик назло всем заказал еще две бутылки. Официант сразу зауважал его и уважал до конца праздника за дополнительные чаевые. Глава семейства с апломбом сказал: «Пусть знают щедрость русских!»Когда у нас на Новый год только все начинается - шампанское, салют и еда, в Европе в это время уже все заканчивается. В 12 часов нам всем выдали блестящие колпаки и вывели в хоровод. Собственно, на этом праздник и закончился. Дочка подвела итог новогоднего празднования в Европе: «Я теперь понимаю, почему они все в черном. Они похоронили еще один Новый год и так и не узнали, что такое настоящий праздник».«Теперь я - Ленин»Самые трогательные страницы жизни Миши были связаны с дочкой. В отцовстве он проявился так же творчески, как и во всех других делах. Придумывал и удивлял.С именем дочери сильно не мудрил. Его маму звали Елена, меня звали аналогично.- Значит, и дочь тоже будет Леной! - решил Миша и тем самым закрепил за собой право называться «Ленин».На вопрос друзей, почему у него такая скудная для писателя фантазия на имена, он иронично отвечал:- На старости лет хоть кто-то на имя Лена да откликнется!Почему появление дочери было настолько важным событием в его жизни, мы узнали за полмесяца до его смерти, когда дома нашли закрытый на коды чемодан. Содержимое нас всех сразило. До слез! Больше двадцати пяти лет Миша собирал все вещи дочери - детские рисунки, поделки, альбомы, открытки ему, спортивные грамоты и дипломы. Он сохранил ее детские локоны в серебряной коробочке, первые написанные на клочке бумаги слова. Но меня прорвало, как плотину, от слез, когда я увидела в чемодане сохраненные им детские варежки дочери. Вот тебе и язвительный сатирик и циник!«Сам с собой ругаюсь»Был у Миши один суровый эксперимент в воспитании дочери - походы. Во всех поездках он устраивал ей, а заодно и нам, это испытание. В жару и в любую непогоду мы собирали рюкзаки и отправлялись в «мир сомнительных приключений». Задача была одна: выйти из зоны комфорта и получить радость от преодоления себя и своей лени. Так делал он сам. На одно усилие больше, на один шаг дальше, на один метр выше. И пытался научить этому дочь. Эта походная программа у него называлась «Кто со мной идет в поход, тот не Киркоров!». Практически каждый поход «на преодоление» заканчивался… поездкой в больницу. И в коллекции воспоминаний дочери - два тепловых удара с потерей сознания, один солнечный удар и одно острое кишечное отравление.Как только Лена научилась плавать в шесть лет, Миша сразу устроил ей испытание на прочность. Она катала «заботливого» папу на надувном матрасе до буйков. В заплыве она тогда успела наглотаться воды. Результат - на следующий день по возвращении в Москву нас увезли на скорой в Кремлевскую больницу. На вопрос врача «Что ела и пила ваша дочь за последние сутки?» Миша отшутился: «Пробовала на вкус чистую родниковую воду Черного моря! Но, видимо, ей не подошел pH воды».Нелегко нам дался и поход по «боткинской» тропе в Ялте. Эту «тропинку здоровья» когда-то рекомендовал врач Боткин для… туберкулезников. Почти пять километров непростого восхождения к вершине скалы Ставри-Кая. И потом такой же спуск. Когда мы спустились вниз, дочь благополучно потеряла сознание. И Миша тогда заключил: «Какими же здоровыми должны быть туберкулезники, чтобы справиться с такой тропинкой!»Это иллюзия, что мы воспитываем детей. Это они нас воспитывают. У Миши это понимание пришло в подростковом возрасте дочери. Характер у нее папин - резкий и дерзкий. Отец однажды в гневе выпалил:- Дочь! Вся страна слушается моих советов, и только ты меня не слушаешь!- А стала страна лучше жить после твоих советов?Миша непривычно надолго замолчал, а потом сказал мудрую фразу: «Дочь! У меня сейчас сложилось полное ощущение, что я сам с собой ругаюсь». Дальше у них никогда не было серьезных размолвок.«Ну, тупые» и потеря памятиНичто не предвещало такого поворота событий в безмятежном катании в Швейцарии в 2006 году. Миша не пытался удивить своей техникой Максима (Галкина. - Ред.). И потому самонадеянно не надевал защитную экипировку и шлем на голову.И вдруг на последнем пригорке Миша исчез из нашего поля зрения. По прошествии получаса мы поняли: что-то случилось. Через сорок минут Миша появился в сопровождении инструктора, странный и заторможенный. Когда он снял шапку, мы увидели громадную гематому на пол-лица.Максим мгновенно вызвал скорую. В машине Миша вдруг перешел на английский. Вначале это нас обнадежило, а потом испугало. Дальше он говорил с санитарами только на английском.- Я всегда подозревал, что Задорнов - разведчик! - пытался с помощью юмора отвлечь меня от тревоги Максим. - А сатира - лишь его прикрытие!Мы терпеливо отвечали на вопросы Миши каждые пять минут, а потом из его памяти как резинкой стирались все наши ответы. Самому ему удалось вспомнить всего одну, но знаковую фразу.- Ну, тупые! - с фирменным напором выпалил Задорнов.- Ну слава богу, память вернулась! - выдохнули мы.- Максим! А к кому я так обращался? - заволновался Миша.- Михаил Николаевич! Это вы так американцев не любите! - напомнил ему Максим.- Да? А за что? - недоумевал сатирик.- Ну это вам лучше знать! - успокоил его Максим.- Наверное, зря я их так! Хорошая нация! - растерянно ответил Задорнов.Потом опять провалы в памяти. Он решил еще на пару дней остаться в больнице. Память вернулась внезапно в тот же день, когда при осмотре врачей ему показали счет за один день пребывания в клинике. Миша сказал, что болеть в Швейцарии - слишком дорогое и бессмысленное удовольствие. И в тот же день выписался.ОЧЕНЬ ЛИЧНОЕСо второй женой свел дождь«Познакомилась я с Задорновым, когда мне было… тринадцать лет. Мое заочное знакомство произошло в те годы на страницах журнала «Юность». Я училась в Риге в университете. И по-прежнему собирала лирические рассказы Задорнова, даже не предполагая, что провидение когда-нибудь нас сведет вместе. Как-то летом, на каникулах, подруга предложила:- Если будет хорошая погода, отправимся на пляж, а если плохая, то на концерт юмористов из Москвы. Я знакома с одним из них. Правда, он еще никому не известен.Именно дождь и привел нас на этот концерт юмористов. За день до моего двадцатилетия. Смущаясь, я рассказала Задорнову, что с юности собираю его рассказы из журнала. Он был польщен, но точно не поверил! Пришлось на следующий день в доказательство принести зеленый портфель с его первыми рассказами.- А кто вы по профессии? - пытался завязать со мной разговор сатирик.- Собираюсь стать кибернетиком, - с апломбом сказала я и увидела у него искреннее недоумение.- С этим надо что-то срочно делать! Ну какой из вас кибернетик? Я же вижу по выбранным вами рассказам отменный литературный вкус! - похвалил он не столько меня, сколько свои рассказы».СПРАВКА «КП»«И. о. президента на пять минут»Михаил ЗАДОРНОВ родился в 1948 году в Юрмале (Латвия). Согласно опросу ВЦИОМа, опубликованному 1 апреля 2019 года, писатель занял первое место среди любимых россиянами юмористов. Задорнов - единственный сатирик, который в 1991 году вместо Ельцина поздравлял страну с Новым годом по Центральному телевидению после боя курантов. После этого его шутливо прозвали «президентом на пять минут».Первая жена - Велта Задорнова (дочь секретаря рижского ЦК партии). Вторая жена - Елена Бомбина, фотограф, была администратором сатирика. Бомбина родила ему дочь Елену Задорнову (девушка живет на Мальте).В 2016 году Задорнов объявил, что прекращает выступления из-за рака мозга. Сатирик боролся до последнего и даже в больнице продолжал писать. Умер 10 ноября 2017 года в московской клинике. Похоронен в родной Юрмале.ТЕМ ВРЕМЕНЕМПоследнее видео с Задорновым: кадры, которые стали пророческимиКоллеги писателя рассказали «Комсомолке» о его финальном проекте (подробности)ИНТЕРВЬЮВдова Задорнова Елена Бомбина: Учимся с дочкой смотреть на мир своими глазами, а не глазами МихаилаБлизкие хранят память об известном сатирике (подробности)