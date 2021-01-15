Еще задолго до наступления Нового года мировые кутюрье представили горячие тренды остатков пандемической зимы и начала весны. О том, чем нам стоит разбавить свой гардероб, «КП» рассказала звездный дизайнер Аника Керимова, которая шьет костюмы для Филиппа Киркорова, Наташи Королевой, Леры Кудрявцевой и других звезд.Блеск «Сваровски»- Камни «Сваровски» присутствуют в коллекциях многих мировых дизайнеров. Их активно использует в своих концертных образах Ани Лорак. В первую очередь эти камни привносят в образ роскошь! Недавно мы пошили роскошный концертный костюм с камнями «Сваровски» для певицы Азизы. Поклонники отметили: в нем она помолодела как минимум на 15 лет. Сейчас готовим костюмы, усыпанные драгоценными камнями, для выступлений Филиппа Киркорова.Рюши«Рюшей много не бывает» - именно под этим лозунгом пройдет следующий год. Многие дизайнеры используют их в своих коллекциях. Рюши украшают и блузы, как у певицы Анны Калашниковой, и вечерние платья. Даже в пальто сейчас делают рюши: они смотрятся весьма оригинально.Оверсайз- Стиль оверсайз (как с чужого плеча) уже давно завоевал любовь модниц всего мира. И в наступающем году не собирается сдавать свои позиции. Свободные шубы, костюмы, тренчи, накидки в этом году будут как нельзя более актуальны. Или вот такие свитера-размахайки, как на хрупкой Ирине Шейк. Такой стиль пользуется популярностью благодаря комфорту: свобода кроя подчеркивает женственность и скрывает недостатки фигуры.Комбинезоны- Комбинезоны не теряют своей актуальности на протяжении нескольких сезонов, - рассказывает наш эксперт. - А все потому, что в них комфортно и можно подчеркнуть все достоинства фигуры. Даже пышка Ким Кардашьян не стесняется облачаться в смелые комбезы. Они, кстати, выгодно подчеркивают ее осиную талию и крутые бедра. Также в 2021 году будут в тренде брючные костюмы. Модные цвета следующего года - ярко-зеленый (неоновый) и синий классический.Джинсы- В 2021 году нас не покидают тренды 80-х. Наглядный пример - джинсы-варенки, как у Насти Каменских. Плюс ко всему на пике моды джинсовая одежда в стиле пэчворк, сделанная из разных лоскутков. Это могут быть и куртки, и рубашки, и платья, и обычные джинсы.Кожа- Кожаные вещи не выйдут из моды и в 2021 году. А все потому, что они сочетают в себе стиль, красоту и элегантность. Смело покупайте себе штаны или платья из кожи. Если фигура позволяет, то такие вот мини в стиле 90-х, как у Светы Лободы. Если же у вас пышные формы, то рекомендую кожаные брюки-трубы. Они скроют недочеты ваших форм и будут идеальны с белой блузой. Смело экспериментируйте с цветами. Цветная кожа - писк 2021 года.