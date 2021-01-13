Пандемия заставляет туристов постоянно следить за новостями: меняются правила авиаперелетов, условия для пересечения границ, антиковидные ограничения на курортах. В последних числах 2020 года и в начале 2021-го сразу несколько открытых для россиян стран поменяли правила въезда. Причем где-то их смягчили, а где-то ужесточили.ТУРЦИЯС 28 декабря для въезда в Турцию необходима справка на английском языке об отрицатальном результате ПЦР-теста на коронавирус. Анализ надо сдать максимум за 72 часа до пересечения границы. Требование действует до 1 марта.КУБАДля отпуска на Острове Свободы с 10 января нужны сразу два ПЦР-теста на Covid-19. Один нужно сдать заранее (но не более чем за 72 часа до вылета) и предъявить справку, обязательно на бумаге, а не в электронном виде, при посадке в самолет. Затем показать ее же на паспортном контроле в кубинском аэропорту. В этом и состоит новшество – до сих пор ПЦР-тест для полета на Кубу был не нужен.Второй анализ пассажиры сдают сразу после прибытия, в аэропорту – как и раньше.ЧЕРНОГОРИЯА в Черногорию, наоборот, теперь можно прилететь без справки о ПЦР-тесте. Ее требовали временно, только во время новогодних праздников, с 22 декабря до 11 января. С 11 января анализ уже не нужен.Напомним, что прямого авиасообщения между Россией и Черногорией нет, однако безвизовая страна на Адриатике открыта для наших туристов, и они прилетают туда стыковочными рейсами.ОАЭНовшество касается только эмирата Абу-Даби. С 24 декабря срок обязательного карантина для прибывающих из России сокращен с 14 дней до 10 дней. Для туристов это принципиально ситуацию не меняет. И отпускники по-прежнему будут прилетать в соседний Дубай, где карантина нет. ПЦР-тест необходи вм любом случае.ГРЕЦИЯГреция – единственная страна Шенгена, официально разрешающая въезд гражданам РФ с туристическими визами. Да, с ограничениями: не больше 500 человек в неделю. При этом прямого авиасообщения между нашими странами нет, так что о массовом туризме говорить не приходится. Тем более что в Греции для прилетающих из-за рубежа обязателен не только ПЦР-тест, но и карантин. И его срок увеличили с 3 дней до недели – такие правила действуют как минимум до 21 января.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕИзменение правил для туристов в связи с коронавирусом в 2021 годуРоссийские регионы ввели новые требования для путешественников (подробности).