После смерти Жанны Фриске ее квартиру в центре Москвы унаследовали родители певицы и ее сын Платон. Элитные апартаменты в Пресненском районе столицы площадью 90 квадратных метров певица обустраивала с любовью: она всегда мечтала о собственном гнездышке и долго копила на него. Когда Жанны не стало, родители и сестра Наталья не стали ничего менять в ее квартире. В ней все до сих пор все так, как было при жизни артистки. В гардеробе висит ее одежда, бережно расставлены туфли и сумки. На туалетном столике – ее любимые духи. Сохранились даже крошечные ботиночки новорожденного Платона и его соска, лежащая в стаканчике на кухне. Семья Жанны регулярно проводит в квартире уборку и следит, чтобы все было в порядке. Ольга и Владимир Фриске мечтали, чтобы когда-нибудь эти апартаменты унаследовал их внук Платон. Но, видимо, не судьба. Отец мальчика телеведущий Дмитрий Шепелев решил продать долю сына.Платон является владельцем одной трети элитной жилплощади. Дмитрий, как законный представитель семилетнего сына, решил выставить долю на продажу. За одну треть в таких апартаментах можно выручить примерно 15 миллионов рублей, сообщает «СтарХит».Остальные две трети принадлежат в равных долях родителям Жанны. Они категорически против продажи имущества их малолетнего внука. Бабушка и дедушка направили запрос в Хамовнический суд столицы с просьбой запретить отчуждение доли и надеются, что им удастся предотвратить продажу части апартаментов.Однажды родителям Жанны уже пришлось спасать квартиру дочери, когда ее арестовали и выставили на торги, чтобы погасить долг «Русфонду». Тогда Владимир Фриске продал машину и дом в Калужской области, чтобы расплатиться с долгами, а также занял денег у друзей.Вероятно, причина решения Дмитрия Шепелева – новая квартира, которую они недавно купили вместе с невестой Екатериной Тулуповой. Роскошные апартаменты с камином, расположенные в центре Москвы, наверняка обошлись им недешево. Пара начала подыскивать новую недвижимость в ноябре. По совпадению, именно тогда родители Жанны Фриске получили уведомление о намерении телеведущего избавиться от доли сына в квартире его бывшей гражданской жены. В декабре Шепелев и Тулупова уже праздновали новоселье.Говорят, квартиру Дмитрий купил на собственные сбережения, но, видимо, денег на дорогую недвижимость ему все-таки не хватает. Часть средств наверняка внесла его невеста. Екатерина - очень обеспеченная женщина. Ее бывший муж – успешный финансист, основатель и управляющий инвестиционной компании Altus Capital Дмитрий Кленов. Среди активов компании Кленова - аптечные сети «36,6», «Горздрав» и «А5», это более 1300 аптек по всей России.Екатерина и Дмитрий были женаты 13 лет, она родила ему дочь Ладу. Супруги развелись в 2016 году, как говорят, инициатором развода был бизнесмен. После расставания Кленов продолжает материально обеспечивать бывшую жену и дочь. Екатерина оплачивает Ладе дорогую школу, ведет светский образ жизни и может себе позволить отдых на дорогих курортах.Напомним, с дизайнером Екатериной Тулуповой Дмитрий Шепелев начал встречаться четыре года назад. Судя по всему, дело у влюбленных движется к свадьбе. «Это был счастливый год для моей семьи, для Кати Тулуповой, для моих родителей, - написал телеведущий в конце 2020 года в Инстаграме. - И для моих детей! Я очень горжусь ими и их достижениями».