В США впервые за 70 лет казнили женщину-преступницу. Такое наказание применяют лишь в исключительных случаях, и обычно осужденными оказываются мужчины. Но снисхождения к Лизе Монтгомери судьи не проявили. Поздно вечером 12 января ей ввели смертельную инъекцию.Примечательно, что за несколько часов до исполнения приговора ее пытались спасти. Суд штата Индианы отложил казнь из-за сомнений в психическом здоровье подсудимой.Адвокаты Монтгомери неоднократно настаивали, что их подзащитная невменяемая и в данный момент не понимает, что с ней происходит. Они отмечали, что у женщины врожденный дефект головного мозга. Судья Хэнлон прислушался к доводам защиты и решил провести до исполнения приговора слушание о вменяемости осужденной.- В нынешнем психическом состоянии Монтгомери ментально оторвана от реальности и не может рационально судить о причинах, по которым власти намерены ее казнить, - заявил судья.- Суд установил, что психическое состояние миссис Монтгомери сейчас не позволяет ее казнить. Она страдает поражением головного мозга и тяжелым психическим заболеванием, усугубившееся из-за сексуальных надругательств, которым она подвергалась в течение всей жизни. Состояние ее только ухудшается. Мы ищем возможности доказать ее недееспособность, - сказала адвокат Келли Хенри.Но Верховный суд США такое решение отклонил. Приговор привели в исполнение.ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЩЕНКОВСудьба 52-летней Лизы Монтгомери трагична. В детстве над ней измывался отчим. Он насиловал девочку на протяжении нескольких лет, сломав ее психологически. А в 2004 году, когда американке было 36 лет, она убила 23-летнюю Мэри Джо Стиннет.При других условиях, возможно, Монтгомери и не осудили бы на смерть. Но в ее преступлении было слишком много отягчающих обстоятельств.Со своей жертвой Лиза познакомилась на форуме для любителей собак породы рэт-терьер. Муж Мэри, Бобби, был заводчиком. Во время знакомства Лиза представилась чужим именем - Дарлин Фишер.За месяцы переписки женщины сдружились. Стиннет призналась, что ждет ребенка и Монтгомери с ходу соврала: «Как здорово! Я тоже беременна».В декабре 2004 года Лиза договорилась приехать к Мэри якобы посмотреть щенков. Ради этой встречи женщина отправилась почти за 300 км из родного Канзаса в городок Скидмор в штате Миссури, где и жила Мэри.НА ПОРОГЕ СМЕРТИКогда на пороге ее дома появилась Лиза Монтгомери, Мэри была на восьмом месяце беременности. Она не ожидала увидеть виртуальную подружку так скоро. Да к тому же та была не беременной… Стиннет это насторожило, но она все равно впустила новую знакомую в дом.Лиза была настроена решительно. Она сразу накинула Стиннет на шею веревку и начала душить. Когда молодая женщина потеряла сознание, Монтгомери вырезала кухонным ножом из ее тела плод и сбежала, оставив Мэри умирать от потери крови.Полиция сразу установила, что никакой Дарлин Фишер не существует и истинную личность убийцы вычислили по IP-адресу, по которому Монтгомери вела переписку.Когда полицейские заявились к Лизе, у нее обнаружили младенца. Девочка была здорова.- Не смейте ее трогать, - орала обезумевшая Монтгомери. - Она родилась только вчера! Это моя дочь!Но спустя несколько часов американка созналась в убийстве.ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВАСудебный процесс длился почти три года. В 2008 году Монтгомери отправили в федеральную женскую тюрьму в штате Техас, где проходит курс психиатрической помощи.После того, как суд приговорил ее к смертной казни, американку перевели под особое наблюдение. Но день Х уже дважды переносится. В первый раз исполнение наказания было отложено из-за того, что адвокат осужденной заболела коронавирусом.Адвокаты осужденной направили президенту петицию с просьбой заменить приговор Монтгомери на пожизненное заключение. И если бы не решение Верховного суда, возможно, ей бы удалось спастись. Дело в том, что новоизбранный президент США Джо Байден выступает против смертной казни и планирует положить конец ее применения в качестве высшей меры наказания. Смертную казнь администрация демократа предлагает заменить на пожизненное заключение без возможности условно-досрочного освобождения.А вот Дональд Трамп убежденный сторонник смертной казни. Он, спустя 17-летний перерыв, возобновил федеральные казни. Всего за полгода казнили 10 осужденных. Лиза Монтгомери стала одиннадцатой. До конца президентского срока Трампа оставалась неделя.СПРАВКА «КП»В США смертная казнь практикуется в 28 штатах. К высшей мере наказания могут приговорить за убийства с отягчающими обстоятельствами, совершенными вменяемым совершеннолетним.Лидером по числу казней является Техас. За время президентства Джорджа Буша-младшего было подписано 140 смертных приговоров и только один человек был помилован.С начала XXI века большинство казней осуществляется с помощью смертельной инъекции, хотя закон разрешает и иные способы - электрический стул, повешение, расстрел и газовая камера.За все время существования этого наказания в США было казнено всего пять женщин. Последней приговоренной к высшей мере была Бонни Хэди. Это произошло в 1953 году. Американка похитила, а затем убила ребенка с целью выкупа. Ее казнили, отправив в газовую камеру.