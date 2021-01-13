Блогер Алексей Навальный заявил из Германии о своем возвращении в Россию, которая \\"его отравила\\". Совершенно неожиданный поворот.\\"Сегодня утром я сделал отжимания, после чего понял, что наступил момент, которого я так ждал - наверное я почти здоров и могу наконец-то вернуться домой. Вопрос \\"возвращаться или нет\\" передо мной не стоял никогда. Просто потому, что я не уезжал. Я оказался в Германии, приехав в нее в реанимационной коробке, по одной причине: меня пытались убить\\", - сказал Навальный.В конце сообщения есть сразу два заявления: \\"Россия - моя страна, Москва - мой город, я по ним скучаю\\" и \\"Поэтому сегодня утром я зашел на сайт компании \\"Победа\\" и купил билеты. 17 января, в воскресенье, я вернусь домой рейсом \\"Победы\\". Встречайте\\".В кадре Навальный стоит на фоне немецкого города, то и дело скрещивает руки на груди, демонстрируя свою неуверенность. В психологии жест \\"скрещенные руки на груди\\" говорит о том, что человек что-то хочет скрыть.А скрывать ему есть что. В России у следственных органов появилась информация, что идеолог \\"пятой колонны\\" систематически обворовывал тех, кто ему доверял.Еще 29 декабря 2020 году Главным следственным управлением СК России были собраны достаточные данные, на основании которых в отношении Алексея Навального и иных лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).- Установлено, что для нужд деятельности ряда некоммерческих организаций, в числе которых \\"Фонд борьбы с коррупцией\\", \\"Фонд поддержки средств массовой информации \\"Пятое время года\\", \\"Фонд организации и координации защиты прав граждан\\", \\"Фонд правового обеспечения граждан\\", \\"Фонд защиты прав граждан \\"ШТАБ\\", с физических лиц было собрано более 588 миллионов рублей в качестве пожертвований. Эти средства предназначались исключительно на цели фондов. Навальный, являясь фактическим руководителем указанных организаций, действуя совместно с иными лицами, потратил из этой суммы более 356 миллионов рублей на личные цели – приобретение личного имущества, материальных ценностей и оплату расходов (в том числе отдыха за границей). Таким образом, собранные с граждан средства были похищены, - заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.Так что не факт, что Навальный прилетит. Возможно, он просто приобрел билеты, чтобы проверить, как его будут встречать в Москве. Не исключено, что в это время он отправится совершенно в другом направлении.Отметим, что это уже не первое уголовное дело, которое расследуется в отношении Навального. Блогер также проходит фигурантов по делам \\"Кировлеса\\", \\"Ив Роше\\" и ООО\\"Московский школьник\\".