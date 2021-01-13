Спустя пять лет после смерти поп-дивы ее гражданский супруг Дмитрий Шепелев вовсю строит новую жизнь с дизайнером Екатериной Тулуповой. Пара с двумя детьми (сыном от Жанны Платоном и дочкой дизайнера) обживается в апартаментах стоимостью более 30 миллионов рублей, которые недавно приобрел телеведущий. При этом Шепелев решил избавиться от доли Платона в квартире певицы в Шмитовском проезде, где после смерти Жанны ее родители все сохранили нетронутым.Эти двухкомнатные апартаменты площадью 90 кв.м. с просторной гардеробной звезда называла своим убежищем. Жанна лично разрабатывала дизайн интерьеров и выбирала мебель: на кухне, совмещенной с гостиной, - гарнитур из дуба с мраморной столешницей, в спальне - кровать, обитую бархатом, на окнах - золотистые портьеры. До сих пор здесь остались и концертные костюмы Жанны, и 300 пар ее обуви, аккуратно разложенной по коробкам. Родителям неоднократно предлагали сдавать жилье в аренду, но они категорически отказывались: сдавали только машиноместо, чтобы из этих денег оплачивать квартплату. Для семьи было важно сохранить апартаменты такими, какими они были при Жанне, чтобы ее сын, повзрослев, смог больше узнать о своей знаменитой маме.Однако, эту квартиру Платон может и не увидеть. Жилье стоимостью около 45 миллионов рублей в равных долях поделено между ним, бабушкой и дедушкой, но Дмитрий Шепелев, как законный представитель ребенка, решил продать его долю, то есть 1/3 апартаментов артистки. Узнав об этом, родители Фриске подали в суд.- Он нас ни о чем не предупреждал, не пытался договориться и не предлагал выкупить долю внука - просто в один прекрасный день мы получили соответствующее извещение, - признался kp.ru отец звезды Владимир Фриске. - Личного контакта с Шепелевым у нас нет, мы по-прежнему не общаемся. Но не могу сказать, что для меня этот поступок стал неожиданностью. Он та еще сволочь, и гадости будет делать... Понятно, что Шепелев хочет денег и пользуется тем, что до совершеннолетия внука он может распоряжаться его имуществом. А для нас важно сохранить память о Жанне, ее наследие. Конечно, мы обратились в суд и будем бороться до конца. Но я уже ни в чем не уверен...В конце декабря иск от Владимира и Ольги Фриске поступил в Хамовнический суд, однако, рассматривать дело там не стали, сославшись на неподсудность. Теперь истцам предстоит скорректировать свое обращение в другую инстанцию. Кроме того, бабушка с дедушкой продолжают судиться с Шепелевым по поводу воспитания Платона, добиваясь встреч с внуком: из-за войны с телеведущим близкие певицы не видели мальчика уже несколько лет.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДмитрий Шепелев впервые показал сына от Жанны ФрискеСемилетний Платон учится в английской спецшколе и серьезно занимается спортом (подробности)