Основой нового позиционирования торговой сети стала масштабная трансформация, в ходе которой по всей стране продолжают ежедневно открываться реконструированные и обновленные магазины «Пятёрочка». Многим известны ключевые обещания бренда – свежие и качественные продукты по выгодным ценам, лидерство в удобстве и забота о сообществе. Они теперь воплощаются в слогане «Ждем в гости каждый день». Из него понятно, что на первый план выводится клиентоориентированный подход.«Действительно, «Пятёрочка» продолжает меняться. С каждым днем мы стремимся стать ещё лучше для наших гостей, завоевать их доверие, создавая все условия для комфортного шопинга: дружелюбную атмосферу в магазинах, выгодные предложения и отличный сервис, - отмечает директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка» Михаил Ярцев. - Новый слоган «Ждем в гости каждый день» отражает наш фокус на выполнении всех сервисных обещаний. На наш взгляд, магазин для ежедневных покупок должен быть именно таким, где гости чувствуют внимание и заботу, где их всегда ждут, чтобы каждый поход за продуктами в «Пятёрочку» становился приятным и поднимал настроение».Представители торговой сети не устают подчеркивать, что в магазинах ко всем покупателям относятся, как к гостям. И не важно, кто они: пожилые люди, рачительные хозяйки, молодёжь или белые воротнички, которые ценят практичность, время и комфорт. Более того, для «Пятёрочки» покупатели – это желанные гости. А им по всем российским многовековым традициям всегда рады и готовы предложить самое лучшее. Всех здесь ждут снова и снова.В торговой сети внимательно следят за последними трендами в мире ритейла и потребительскими ожиданиями. В строгом соответствии с ними по всей стране обновились и стали гораздо лучше и удобнее для гостей более 2 тысяч (!) «Пятёрочек». Все знают, что свежесть и качество продуктов остаются для универсамов торговой сети приоритетом. Поэтому в них постоянно увеличивается ассортимент свежей продукции, овощей, фруктов, охлажденного мяса и рыбы… При этом «Пятёрочка» продолжает искать новые формы, чтобы понравиться своим гостям. В магазинах появилась горячая выпечка и автоматы для приготовления ароматного свежесваренного кофе, здесь можно найти новые идеи для ужина, внезапно обнаружить небольшие сюрпризы для детей или просто хорошую скидку на нужный товар. Гости признают, что торговых залах удобнее и проще найти то, что нужно, а дружелюбный персонал, встречающий покупателей в магазинах, всегда готов прийти на помощь.Во-многом благодаря новой концепции, «Пятёрочка» продолжает оставаться тем же доступным магазином «у дома» для ежедневных покупок, где все сделано с любовью, заботой и уважением к человеку.КСТАТИВ поддержку новой концепции «Пятёрочка» запустила мощную рекламную кампанию. ТВ-ролики уже крутятся на ведущих телеканалах, наружную и digital-рекламу успели заметить многие россияне, свежо и современно смотрятся обновленные аккаунты в соцсетях.