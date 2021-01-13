«Патриоты» Украины – люди уникальные. Свою страну они хорошо умеют любить лишь издалека, например, из Канады, Штатов, ЕС и даже из Крыма.Некоторым из них удаётся прорваться в эфир украинского ТВ. Так, в студию канала «НАШ» 12 января дозвонился пожилой крымчанин, назвавшийся Леонидом. Почти на чистой мове он рассказал телевизионщикам, что с 2014-года мечтает поскорее перебраться на родину, где и поля желтее, и небо голубее. Останавливают «патриота» только пару мелочей: нищенская украинская пенсия и «европейские» тарифы на коммуналку.«Как я буду жить там? - вопрошает Леонид. - Здесь у меня двухкомнатная квартира, горит день и ночь котел, я его не выключаю». Несмотря на такую расточительность, за тепло Леонид платит 700 рублей в месяц, а за свет – 300 рублей. Видимо, о расценках за аналогичные коммунальные услуги в украинских городах он хорошо наслышан. И не раз сидел уже он за столом в кухне с калькулятором, сравнивая свою российскую «минимальную» пенсию (почти 10 тысяч рублей) с украинскими подачкой для стариков в размере 1700 гривен, что по сегодняшнему курсу около 4500 рублей. При этом за коммуналку украинские пенсионеры платят в среднем 1-1,5 пенсии. Как при этом выживают? Как-то умудряются. Либо оставшуюся пенсию супруга делят на двоих, либо дети помогают, либо существуют за счет того, что вырастят на огороде.Но важно другое. Говоря о переменах, пришедших в Крым после 2014 года, Леонид проигнорировал подсказанное ведущей слово «аннексия» и неожиданно поведал о переменах к лучшему. О ремонтирующихся домах и дорогах, новых детских площадках, об изменениях столь очевидных, что их не может не заметить даже патриот, фактически, другой страны.«Если бы приехали, вы бы его (Крым) не узнали», - подводит итог сказанному Леонид.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЗаписки киевлянки: Дворы в Киеве отметили Новый год салютом по московскому времени. В знак протестаА продавцы в магазинах уже начинают дерзить покупателям, требующим обслуживать их только на мове (подробности)