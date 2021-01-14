Стас Михайлов вот уже много лет живет в элитном поселке на Новорижскому шоссе. Его изысканный особняк за несколько миллионов долларов выделяется на фоне более скромных коттеджей. Многие по праву называют дом певца настоящим дворцом. Он стоит на участке в 43 сотки. Супруга звезды Инна говорит, что ее муж очень много работает и отлично зарабатывает, поэтому может себе позволить подобную роскошь.Обустройством загородного дома площадью 580 квадратных метров занималась лично жена Стаса Михайлова вместе с архитекторами и дизайнерами.Семейное имение обустроено в классическом стиле. В интерьере преобладают белый мрамор, лепнина и очень много золота. Мебель обита кожей, бархатом и шелком.Пространство особняка повсюду залито светом. В интерьере использовано муранское стекло. Изюминкой коттеджа является шикарная лестница, кованные перила для которой изготовлены на заказ лучшими русскими мастерами, а над лепниной трудились умельцы из Италии.На первом этаже расположена кухня, совмещенная со столовой. В гостиной главным украшением являются камин с барбекю и грилем, а также огромный мраморный стол длиной пять метров. Он - настоящее произведение искусства и стоит несколько миллионов рублей.На втором этаже расположен холл. Хрустальные люстры и плитка светлых тонов из Италии прекрасно дополняют интерьер. Спальня супругов - в темных оттенках. Под самым потолком находится фреска с нанесением греческих статуй.Большое внимание уделили и комнатам для детей. Здесь все выполнено с любовью: полы из натуральной древесины, огромные витражные окна пропускают в комнаты много света. В спальнях старших наследников есть собственные выходы на улицу.