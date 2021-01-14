Бывшая участница группы \\"Фабрика\\", родившейся в 2002 году на самой первой \\"Фабрике звезд\\", в эпоху коронавируса ушла в онлайн. Но не с песнями, а многочисленными медитациями и духовными практиками. Теперь у Сати Казановой свой собственный клуб, где любители йоги занимаются саморазвитием, ищут внутреннюю гармонию и развивают собственную духовность.Членство в клубе платное, но, как призналась Сати, она пошла на это не \\"из-за дефицита денег, из-за обилия знаний\\", которые может дать другим. Хотя отношения с финансами у певицы не всегда были простыми. Она выросла в многодетной семье в Кабардино-Балкарии, и в девяностые прошла непростую школу жизни.- Мое детство прошло, как в сказке, - рассказала Казанова в Инстаграме. - Папа был дальнобойщиком, занимался коммерцией и привозил нам все, чего не было ни у кого в селе. В какой-то степени я чувствовала себя принцессой, дочерью короля. Но потом пришли 90-е, и сказка сменилась ужасом, когда к папе приходили кредиторы и угрожали за долги. Мама плакала, папа не спал, ходил по комнате и думал, как спасти семью.Переехав в столицу республики Нальчик, семья устроилась торговать на рынок. Денег не хватало: Казановы еле сводили концы с концами.- Хлеб с маргарином \\"Рама\\" стал нашим завтраком, обедом и ужином, - вспомнила Сати. - Долги, бедность, съемная квартира, тараканы - все это стало для меня глубокой травмой и единственным, пожалуй, страхом. Не от хорошей жизни мои родители позволили мне в 17 лет петь в ресторане, но тогда нам стало полегче - я начала зарабатывать больше родителей.После окончания школы будущая звезда переехала в Москву и поступила в знаменитую Гнесинку (Российскую академии музыки им. Гнесиных). Первое время семья помогала, но уже на второй год учебы Сати пришлось самой зарабатывать и платить за аренду жилья.- Я начала просыпаться в холодном поту. Не понимая, чего боюсь больше - остаться на улице или вернуться в Нальчик, - призналась певица своим подписчикам. - А на третий год в Москве я попала на \\"Фабрику Звёзд\\", тогда мы начали гастролировать и хорошо зарабатывать. Я закрыла долги, стала помогать родителям и мои отношения с финансами начали выравниваться. Страхи отступили, появилось доверие к жизни, которое укрепляется до сих пор. Я бесстрашно смогла оставить прибыльную поп-музыку и переключилась на любимую - этническую. К которой медленно, но верно, приходит коммерческий успех.Из группы \\"Фабрика\\" Сати Казанова ушла в 2010 году на пике популярности. Сольная карьера с неформатными песнями оказалась далеко не так успешна: артистка пропала с экранов ТВ и волн радиостанций. Поэтому сейчас, по собственному признанию экс-\\"фабрикантки\\", ее главным источником дохода стал Инстаграм, где на страницу Казановой подписаны 1,1 млн человек. Кроме того, Сати зарабатывает корпоративами: по данным kp.ru, ее выступление на заказном мероприятии стоит 12 тысяч евро (более 1 миллиона рублей).