Сайт The Black Vault выложил 2780 страниц документов из архива ЦРУ (Центрального разведывательного управления США) с информацией по НЛО - той, которую американская разведка собирала и анализировала последние 50 лет. Диск с архивными файлами представители ЦРУ передали Джону Гринвальду-младшему (John Greenewald Jr) - основателю сайта, который с середины 90-х годов прошлого века добывал и публиковал те или иные рассекреченные официальные документы, касавшиеся НЛО. И не уставал при этом требовать, чтобы достоянием общественности стало всё имеющееся.ЦРУ «уступает» не в первый раз под давлением многочисленных судебных разбирательств, проведенных на основе Акта о свободе информации (Freedom of Information Act - FOIA). В 2016 и в 2017 годах внушительные части архива уже попадали в свободный доступ. О чем «Комсомолка» писала, подробно разбирая некоторые волнующие воображение случаи, в материалах «Агенты ЦРУ пытались выяснить, что известно в СССР о «летающих тарелках» и «У ЦРУ есть что рассказать про НЛО»«Сдавались» и другие американские силовые ведомства – подразделения Министерства обороны США, Пентагон, полиция. Раскрывали частично свои архивы. И вот, если верить американским разведчикам, то их нынешний «трансфер» окончательный. Якобы в «управлении» не осталось более ничего секретного из того, что касалось бы НЛО или неопознанных воздушных явлений (Unidentified Aerial Phenomena - UAP) по терминологии, появившейся в последнее время. Впрочем, сам Гринвальд-младший поручиться за это не берется. В ЦРУ могли и соврать.С другой стороны: все рассекреченные ныне документы «новые» - прежде нигде не появлялись. В основном они содержат отчеты о наблюдениях чего-то непонятного, включая так называемые аномальные воздушные аппараты (AAV) – нечто передвигающееся по воздуху, но не идентифицированное наблюдателями.Каких-либо выводов о том, что на Земле находятся пришельцы и что на аномальных воздушных аппаратах летают именно они, в архивных документах ЦРУ нет. Стало быть, нет и новых доказательства того, что американское правительство скрывает информацию о посещении нас инопланетными формами жизни.И всё же, обилие случаев наблюдения UFO, UAP и прочих AAV впечатляет. А что это, никто не знает.Хотя попытки разобраться появляются. Американское и европейское космические ведомства - NASA и ESA - наметили соответствующие исследования. Но масштабными назвать их трудно. Или от нас что-то все-таки скрывают?