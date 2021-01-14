Киргизия – страна невеликая: всего 6,5 млн. человек, пятая часть которых живет в столице, Бишкеке, а остальные рассеяны по территории, примерно равной Беларуси. Жители занимаются, в основном, сельским хозяйством, кто-то – нефтью и газом, транспортом, но в целом, конечно, страна больше аграрная, чем индустриальная. Возможно, поэтому отношение к Киргизии у части россиян несколько пренебрежительное: мол, крестьяне-коневоды, что с них взять? И такая оценка, конечно, максимально ошибочна: республика за последние 15-20 лет построила современные автомагистрали, развила туризм, а главное – политические и общественные институты.Говорю об этом не понаслышке: в январе 2021 года я в качестве наблюдателя в составе международной Миссии стран СНГ принял участие в досрочных выборах Президента и референдуме по определению формы правления Кыргызской Республики. Жители выбрали в итоге президентскую модель (как было до 2010 года) и президента – Садыра Жапарова, за которого проголосовали 79,2% избирателей.Посмотрев на то, как проходят выборы в Киргизии, я, во-первых, был удивлен высоким уровнем их подготовки, а, во-вторых, количеством продуманных механизмов и методик, которые позволили сделать весь процесс максимально прозрачным.Рассказываю, как выглядит «алгоритм» голосования с точки зрения избирателя:У участка вывешены списки всех избирателей в алфавитном порядке, заверенные печатью УИКа. Это удобно. Каждый может проверить и найти себя.Далее – биометрия. У каждого избирателя на участке сканируются все 10 пальцев, если произошел какой-то сбой - сканируется радужная оболочка глаза, если это не помогает - сканируется паспорт. После этого на специальном мониторе, который висит на виду у всех наблюдателей, зеленым цветом выделяется фотография избирателя, чтобы все видели, что это реальный человек – и он прошел проверку.Далее избиратель получает специальный талон на участие в выборах и с паспортом и талоном подходит к членам избирательной комиссии. Они изымают талон, отмечают человека в списке (реестре) и выдают бюллетень.Ну и потом идет непосредственно само голосование. При этом бюллетень опускается в КОИБ, то есть в электронную урну. Это позволяет очень быстро считывать все результаты - они появятся в течение часа после завершения голосования. Это удобно. И республике (потому что численность населения невелика) удалось поставить по две такие урны на каждый участок. Получилось суммарно примерно 5 с половиной тысяч КОИБов.И, да, после окончания процесса голосования всем наблюдателям выдаются распечатанные талоны-протоколы со всеми цифрами.В общем, все понятно, удобно, а главное – максимально прозрачно с точки зрения итогового результата. Есть, конечно, и ограничения, но они обеспечивают безопасность голосования и делают практически невозможным подкуп. Например, нельзя фотографировать бюллетень. То есть селфи сделать можно, сняться в обнимку с урной – можно, а вот сделать фото бюллетеня – нельзя. Почему? Да потому что тогда человек, чей голос хотят купить, просто не сможет отчитаться перед заказчиком, а, значит, рухнет один из механизмов покупки голосов.Кстати, совсем недавно, в октябре 2020 года случилась здесь любопытная история. Тогда, напомню, проводились в Киргизии парламентские выборы. И вот в чем была «фишка»: тогда действительно звучали обвинения, что некоторые партии и кандидаты покупали голоса избирателей.В реальности же все выглядело вот как: человек взял деньги (чтобы проголосовать за заплатившую партию или кандидата), но пришел на участок – и отдал свой голос за того, кого посчитал нужным. Проверить же это невозможно. И вот какой получился курьёз: партии, которые вложили приличные суммы в подкуп, взбунтовались и даже пытались поднять некий мятеж, отказываясь признавать результаты выборов.Рефрен у них был следующий: дескать, «мы заплатили за 20 тысяч голосов, а получили 5, значит 15 тысяч у нас украли». По факту же получилось, что никто эти голоса не крал, просто большинство из тех, кто получил деньги, голосовали так, как хотели (и как им подсказывала совесть) – и совсем не обязательно за тех, кто заплатил. Согласитесь, любопытная история?И в этом контексте (изложенного мною выше) нам есть, над чем задуматься; например, о том, что можно было бы внедрить опыт Киргизии в процесс грядущих выборов в России.Впрочем, не все тут гладко, конечно.Еще одна важная тема, с которой еще пока не научились работать в Киргизии – иностранное вмешательство. Здесь иностранное влияние (было?) очень сильно, особенно в СМИ. Потому что республика Кыргызстан – важное в геополитическом плане государство, которое Запад будет всеми силами стараться настроить против России. Такое уже было, и не так давно, между прочим, если мы вспомним историю. И делается это с помощью прозападно настроенных лиц и организаций, действующих на территории Кыргызской Республики: они расшатывают обстановку в стране, формируют угодное им общественное мнение и все это, конечно же, происходит накануне каких-то важных политических мероприятий, то есть как в нашем случае, выборов и референдума. Задача – сделать из Киргизии антироссийское государство – вполне понятна и очевидна.Иноагенты, кстати, в силу небольшого размера страны, там вычисляются быстро: например, все возражения по поводу нарушений на выборах (их было немного, и они были мелкими), удивительным образом принадлежали одному человеку – бывшему члену ЦИК Республики.Тем не менее, Киргизия вовремя поняла, что становиться политическим флюгером она не желает: уже год идет борьба за принятие законопроекта, по которому руководители НКО должны будут отчитываться о своих доходах и расходах. А они очень не хотят этого делать, поскольку документ их каким-то образом «дискриминирует».Некоторые эксперты считают, что за последние годы иностранными государствами в СМИ и НКО Киргизии было влито около 700 млн. сомов (свыше 600 млн. рублей), что позволяет говорить об информационной экспансии и необходимости на законодательном уровне бороться за суверенитет страны – как это уже делаем мы у себя, в России.Ну, и, как говорится, «вишенка на торте» – это патриотизм. И вот, что я имею в виду.На каждом избирательном участке перед началом его работы звучит гимн Кыргызстана. И все присутствующие: наблюдатели, члены избирательной комиссии и другие находящиеся там лица, поют гимн Республики, что само по себе очень похвально, вызывает гордость и приятный шок. Чувствуется сопричастность людей к большому государственному делу – решению о том, какой станет страна, и кто поведет за собой киргизский народ.В России подобная инициатива с гимном была выдвинута в свое время бывшим главой ЦИК РФ Владимиром Чуровым, но почему-то не нашла отклик и как-то «не прижилась» у нас. Что само по себе непонятно, ведь идея хорошая – и очень нужная в такое непростое для России время.