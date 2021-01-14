В нынешнем сезоне один из ключевых этапов Кубка Мира по лыжным гонкам - многодневка Тур де Ски - складывается для сборной России как никогда удачно. По итогам восьми гонок россияне заняли практически весь топ-7 (за исключением второго места, которое удалось отстоять Морису Манифика). Победитель Тур де Ски, Александр Большунов, выиграл у француза в сумме три с половиной минуты — рекорд за всё время существования престижного марафона! У женщин в семерке трое наших: на втором месте Юлия Ступак, на четвертом — Татьяна Сорина, на седьмом — Наталья Непряева. Следующие соревнования Кубка пройдут уже совсем скоро 23, 24 января в Финляндии.ТРИУМФАЛЬНЫЙ УСПЕХПрезидент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе считает нынешний успех российской сборной «трумфальным».«Про Александра Большунова уже очень много сказано. Скажу ещё раз – он герой, сильнейший лыжник мира. Я также очень порадовалась за молодых мам Юлию Ступак и Татьяну Сорину. Они превзошли все ожидания – очень достойное выступление, - пояснила трехратная олимпийская чемпионка, управляющая федерацией с 2010 года. - Да я каждого спортсмена в мужской сборной могу похвалить, каждого! Они все молодцы, выступили просто великолепно. У нас очень сильная мужская команда, и я верю в то, что нам удастся создать и женскую столь же сильную сборную».Елена Вяльбе уверена, что в дальнейшем наша сборная продемонстрирует еще более высокие результаты. Будущее лыжного спорта России – за подрастающем поколением. В том числе и за участниками проекта «На Лыжи!», который 5 лет назад был инициирован промышленником Олегом Дерипаской. Тогда он сам увлекся этом видом спорта и предложил развивать лыжную инфраструктуру в регионах совместно с Федерацией лыжных гонок, предоставляя больше возможностей для здорового образа жизни горожанам , и перспектив для спортивного будущего юному поколению.«Я абсолютно уверена, что через шесть-восемь лет на «Тур де Ски» будут блистать лыжники, которые прошли через проект «На лыжи!», мы будем радоваться их результатам так, как сейчас радовались победам нынешних лидеров», - пояснила президент ФЛГР.КУБОК МИРА ДЛЯ ДЕТЕЙКак раз в эти дни молодые лыжники со всей страны участвуют в первенстве «На лыжи!». Возможно, обладатели медалей этого турнира станут большими чемпионами уже через 5-10 лет. Проект «На Лыжи!» развивают совместно Федерация лыжных гонок России, компания En+ Group, а также РУСАЛ. Межрегиональные соревнования на Кубок этих компаний для спортсменов 13–16 лет проходят с 2016 года. В них уже приняли участие более 1900 юных спортсменов. Кубок внесен в Единый календарный план Федерации лыжных гонок России, что позволяет спортсменам повысить разряд и войти в состав региональных сборных.В настоящее время, с 12 по 18 января, в Кемеровской области проходит второй этап Кубка. В других регионах он состоится в феврале: в Красноярском крае – 21-23 февраля; Иркутской области – 20-21 февраля; Хакасии – 14 февраля. Финал Кубка запланирован на 8-14 марта, который пройдет в Хакасии, в поселке Вершина Тёи. Это самое освещаемое спортивное мероприятие в сезоне. Туда приезжает Президент Федерации Вяльбе, тренера сборной России.«Я регулярно прилетаю на финал первенства, которое считаю настоящим Кубком России для детей. Ничего подобного в нашей стране больше нет. И это не просто формальность – прилетела, наградила и забыла. Я живу той атмосферой, в которой проходят соревнования, - отметила успех Кубка En+ Group и РУСАЛ Елена Вяльбе. - Там же всё, как у взрослых. Абсолютно всё, даже в мелочах. Это всегда высочайший уровень организации. И в такой обстановке, конечно, легко заметить тех, кто выступает в первенстве не первый год, взрослеет и становится настоящим спортсменом».«ВКЛАДЫВАЮТ ДЕНЬГИ В СПОРТИВНОЕ БУДУЩЕЕ»«Поверьте, тренеры юниорской сборной пристально следят за соревнованиями проекта «На лыжи!» И если спортсмен два года подряд находится на пьедестале, то на него обращают внимание, начинают общаться с личными тренерами спортсмена. Форсирование ни в коем случае допустить нельзя, - сообщила Елена Вяльбе. - Нам нужны спортсмены, которые будут сильно бежать даже не в юниорах, а на взрослом уровне».Спортивный управленец не скрывает, что сейчас проект «На лыжи!» является полноценным звеном подготовки спортивного резерва.«Я просто восхищаюсь организаторами «На лыжи!». Компании вкладывают деньги в наше спортивное будущее, на что в современных условиях немногие могут решиться, - призналась Елена Вяльбе. - Проект успешно работает уже пятый год, реальную помощь получили десятки спортивных школ, сотни спортсменов, а про замечательные соревнования я сказала. На финале «На лыжи» эмоций не меньше, чем на «Тур де Ски»!С мнением президента ФЛГР соглашаются и тренеры.«Для нас первенство «На лыжи!» – один из главных стартов сезона, мы к нему готовимся, как взрослые к Олимпиаде. В прошлом году воспитанница нашей школы Руслана Дьякова стала абсолютной чемпионкой проекта в своей возрастной категории, а за год до этого выиграла одну гонку. Она получила за свои успехи великолепный инвентарь, на котором выступала и на первенстве России в прошлом сезоне, и сейчас на Всероссийских стартах. И очень хорошо выступала, стала призёром! – пояснил лучший тренер сезона-2019/20 в Красноярском крае Игорь Шпынев. - Хочу сказать огромное спасибо за то, что юные спортсмены своим собственным трудом могут заработать оборудование . Школа не может обеспечить детей такими шикарными лыжами, да и родители в редких случаях способны помочь. Где ещё такое возможно – выиграть лыжи и другой инвентарь топ-уровня? Других подобных соревнований в России нет. Да и вообще у нас мало стартов федерального уровня для спортсменов 13-16 лет, которых как раз и охватывает проект «На лыжи!»«Первенство «На лыжи!» – одно из крупнейших в России соревнований в возрастной категории 13-16 лет. Для наших юных спортсменов это главный старт в сезоне. Вы не представляете, с каким энтузиазмом они готовятся к этому первенству! Тренерские семинары, курсы повышения квалификации, городские праздники, серьёзное обновление материально-технической базы – всё это стало возможным благодаря проекту, - добавила Юлия Карасева, лучший тренер сезона-2019/20 в Хакасим. - А на страницах проекта в социальных сетях масса полезных видео и интервью, которые многому учат. Зачастую я только прихожу на тренировку, а дети мне наперебой кричат – а вы видели, какое интересный ролик «На лыжи!» выложили? Вместе смотрим, разбираем, применяем упражнения. Или интервью со спортивными врачами, которые уже не раз вы делали. Да это просто кладезь! Дети даже не сомневаются – «На лыжи!» плохого не посоветуют. Спасибо Олегу Владимировичу!»МОДЕРНИЗАЦИЯ СТАДИОНОВ И БАЗДобавим, что помимо организации Кубка проект также оказывает материально-техническую поддержку лыжным комплексам, спортивным базам и школам: строятся новые лыжные комплексы, модернизируются и реставрируются стадионы и спортивные базы. Последнее крупное достижение 2020 года - строительство лыжной базы в Тулуне. Она была также полностью оборудована: закуплены снегоход для подготовки лыжных трасс, 70 комплектов австрийских лыж с креплениями, ботинками и лыжными палками. Инвестиции в проект En+ Group составили около 14,5 млн рублей.Обеспечение экипировкой и спортивным инвентарем – важная часть работы проекта «На Лыжи!». За время его развития обновлены лыжные комплексы и стадионы в Ангарске, Братске, Каменске-Уральском, а спортсменам было передано более 1100 единиц лыжного инвентаря. В декабре 2020 года En+ Group потратила около 2 млн рублей на оборудование для лыжно-биатлонного комплекса «Ангарский»: поступили снегоход с прицепным оборудованием, многофункциональный укладчик лыжных трасс, а также тридцать биатлонных матов для спортсменов. А во второй половине февраля планируется запустить строительство лыжной базы в Дивногорске.…Так что шансы на укрепление позиций российских лыжников на мировой арене на самом деле имеются веские!