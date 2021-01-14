- Молодец отец, по правильному пути сына направил. Это решение может вызывать только уважение, - такие слова я услышал во время телефонного разговора с одним из военачальников Минобороны. От него же узнал, что известный российский бизнесмен — миллиардер Алексей Мордашев, отправляя сына в армию, настойчиво просил подобрать Никите \\"настоящую часть, где ему не будет поблажек и где из него в суровой армейской школе сделают настоящего человека, мужчину и хорошего специалиста\\".Никита тоже не просил отправить его в часть \\"под балконом\\" своего дома, да и военно-учетной специальности не выбирал.В итоге его отправили в «учебку» (учебную часть), где он готовится сейчас к принятию присяги. А после его направят в одну из инженерных частей. Где она дислоцируется?- В Средней полосе России, - ответили мне в Минобороны. Точнее координаты назвать пока отказались.Но добавили, что командиры в «учебке» довольны Никитой: не капризничает, выполняет приказы, зубрит текст присяги и ... стесняется, когда у него спрашивают - не сын ли он знаменитого миллиардера. Отвечает:- Просто однофамильцы.А еще Никита признался сослуживцам, что не ожидал \\"увидеть армию такой\\". В ВШЭ (Высшей школе экономики), мол, ему рассказывали страшилки про службу, а тут \\"теплая казарма со всеми удобствами, душевые, кормят до отвала - шведский стол!\\"Стоит заметить, что сын миллиардера Мордашова ушел в армию после отчисления из Высшей школы экономики, где он проучился год.Грыз камень наук он на факультете мировой экономики и политики по программе «двух дипломов ВШЭ и Лондонского университета». Учился на платной основе. Казалось бы, о таких перспективах только мечтать можно было. Но парень понял, что это не его (к концу года обучения у Никиты Мордашова был один из самых низких рейтингов - 2,6, при максимально возможных 10).Учеба, что называется, \\"не катила\\" и хлопец честно признался в этом отцу. На семейном совете и было решено, что в таком случае Никита пойдет служить в армию, а потом будет иметь преференции и выборе нового вуза и при поступлении на госслужбу. Если, конечно, пойдет таким путем. Кстати, по закону на госслужбу не принимают парней, которые без уважительных причин не отслужили, - таким на 10 лет закрыта дорога в госчиновники.В прошлом году Алексей Мордашов сообщил о передаче детям (двоим сыновьям) части своих активов.Да-да, именно так! Мордашов передал сыновьям Никите и Кириллу 65% акций золотодобывающей компании Nordgold, чтобы «обеспечить преемственность бизнеса». У самого Мордашова-старшего осталось 35% Nordgold.Также Алексей Мордашов передал сыновьям часть своей доли в туроператоре TUI AG. И пояснил, что цель изменений — обеспечить вхождение сыновей в бизнес.Общая стоимость активов братьев оценивалась в 2019 году $3,5 млрд, сейчас Forbes дает оценку в $2,19 млрд у каждого из братьев. Алексей Мордашов и его семья занимают 4-ю строчку в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Их общее состояние оценивалось в 2020 году в $16,8 млрд.