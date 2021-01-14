Раньше самыми древними рисунками человека считались образцы пещерной живописи из Европы, которые были найдены в испанской пещере Эль-Кастильо. В этой доисторической “третьяковке” на стенах общей протяженностью 270 метров красуются “портреты” лошади, бизона, зубра, оленя, мамонта и другой живности, на которую охотились наши предки. Такие художества были, возможно, элементом охотничьей магии и должны были приносить удачу охотникам. Но самыми старыми изображениями были так называемые “ладошки” - отпечатки рук, сделанные трафаретным способом. Ученые предполагают, что художник одну руку прижимал к стене пещеры, а затем распылял краску, через трубку - скорее всего это была полая кость животного. Этим шедеврам из Эль-Кастильо по оценке ученых было около 40 тысяч лет. Однако, находки, которые археологи сделали в индонезийской пещере Леанг Тедонгнге, убедительно доказывают, что родиной живописи была вовсе не Европа.Индонезийских мастеров изящных искусств вдохновляли свиньи. Сразу несколько “кабанчиков” были в натуральную величину запечатлены на стенах пещеры острова Сулавеси. Рисовали аборигены красной охрой и, кстати, рядом с “пятачками” оставили несколько автографов - точно таких же “ладошек”, как и в Эль-Кастильо. По всей вероятности, живописцы увековечили некий вымерший подвид свиней, потому что характерный внешний облик животных не соответствуют морфологии единственного сохранившегося на Сулавеси вида свиней - бабируса. На малайском языке это слово переводится, как “свинья-олень” - дело в том, что у самцов нижние и верхние клыки могут достигать огромных размеров и чем-то отдаленно напоминают оленьи рога. Всего этого богатства нет на рисунках доисторических художников, хотя они очень тщательно прорисовывали внешний вид своих героев. Скорее всего, на “портретах” изображен эндемичный для Сулавеси вид бородавчатых свиней, они не дожили до нашего времени. Вероятно, художники в конце-концов съели своих натурщиков. Поэтому с художественной точки зрения сложно определить жанр, в котором работали художники каменного века: то ли пейзаж, то ли групповой портрет (рядом с кабанчиком обнаружены следы изображений его собратьев), то ли натюрморт, то ли фуд-порно.Ученые проанализировали состав урановых изотопов в отложениях кальцитов, образовавшихся поверх рисунков, и пришли к выводу, что минимальный возраст самого старого из изображений составляет 45,5 тысяч лет. И это новый мировой рекорд! Кабанчик из Сулавеси оказался на 5 тысяч лет старше “ладошек” из Эль-Кастильо. Это самое древнее произведение изобразительного искусства, известное на сегодняшний день археологии.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСмотрите, какие цветочки украшали Парк Юрского периодаБутон, распустившийся 100 миллионов лет назад, нашли в янтаре (подробности).