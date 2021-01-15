15 января 2011 года вступил в силу Указ Президента Владимира Путина о создании Следственного комитета России. Сегодня ведомству исполняется ровно десять лет.О том, какой путь прошло ведомство за этот срок, как изменилось качество следствия за это время и возможности самих следователей - об этом мы поговорили с сотрудниками ГСУ СК РФ по Московской области.Сегодня в ГСУ СК России по Московской области работают 528 сотрудников. 310 из них - следователи.Ежегодно следователи ГСУ СК России по Московской области расследуют не менее 3 тысяч уголовных дел.Напомним, что в компетенции сотрудников Следственного комитета находятся расследования по тяжким и особо тяжким преступлениям. А это не только убийства и изнасилования, но и преступления против несовершеннолетних, налоговые и экономические преступления, преступления, совершенные так называемыми специальными субъектами - депутатами, судьями, прокурорами и так далее.«Хотелось бы поздравить всех коллег с 10-летней годовщиной образования ведомства, - говорит и.о. руководителя ГСУ СК России по Московской области Александр Стариков. - На Следственный комитет возложены важнейшие государственные задачи и функции. Профессия следователя налагает высокую ответственность, ведь в руках следователя находятся судьбы людей, попавших в сферу уголовного судопроизводства. В этот день желаю всем коллегам крепкого здоровья, благополучия, мирного неба, бодрости духа и неиссякаемой энергии. Пусть рядом всегда будут надежные друзья, а поддержка родных и близких придает Вам силы для новых свершений и успехов в нашей деятельности!»КАК ЭТО БЫЛОСтоит напомнить: до того, как Следственный комитет стал независимым ведомством, он четыре года существовал как Следственный комитет при прокуратуре. И после подписания президентского Указа нужно же было всю эту махину настроить заново. Как это было?- Переход из-под крыла одного ведомства в самостоятельную структуру переходил плавно, - рассказывает первый заместитель руководителя Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области, полковник юстиции Александр Щеголихин. - По сути, он начался в 2007 году, когда следствие было выделено в отдельную структуру, тогда - при прокуратуре РФ. То есть, все следователи, которые перешли работать в новое подразделение, начали работать именно при прокуратуре. Эти четыре года, с 7 сентября 2007 по 15 января 2011-го, как раз нарабатывалась нормативная база. Большая работа была проделана по подготовке и подписанию федерального закона об СК, большая работа кадровая, работа по всем направлениям следственной работы. Работа велась во взаимодействии с Государственной думой, с институтами гражданского общества, с прокуратурой той же. Вот эти усилия позволили подписать федеральный закон об Следственном комитете. С этого момента СК стал единой системой уже независимого следствия от прокуратуры и других ведомств.- А если оглянуться в январь 2011 года, в каких аспектах следственной работы нынешний Следственный комитет шагнул вперед?- То, какой следователь был до создания СК и сейчас - две большие разницы, как говорится. Во-первых, потому что у нас за эти годы значительно расширилась подследственность. Вслед за этим и количество уголовных дел, которые расследуют наши следователи, увеличилось. Под нашу юрисдикцию перешло расследование уголовных дел по налоговым преступлениям, по преступлениям, совершенным в отношении несовершеннолетних и несовершеннолетними (это касается тяжких и особо тяжких, - Авт.), и многие другие. Поэтому в этих новых условиях следователь должен разбираться и хорошо ориентироваться в различных отраслях права. В том же Налоговом кодексе. Раньше мы этими делами не занимались. А теперь сотрудникам СК нужно расширять свои знания, осваивать расследование таких преступлений.Также у нас появилось новое направление, которое по поручению председателя Следственного комитета является одним из приоритетных, - расследование так называемых ятрогенных преступлений. Это преступления, которые были совершены во время оказания врачебной и доврачебной медицинской помощи. Это тоже потребовало перестраивать следственный аппарат. Потребовало специальной подготовки, введения новых специализаций. Раньше этого не было.НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯОсобенно Александр Щеголихин отмечает активное развитие криминалистики в системе Следственного комитета.- Я 25 лет уже в следствии работаю. Но еще 10 лет назад мы кроме биологических и нескольких технических экспертиз ничего не назначали. А сейчас широко используется огромный спектр экспертиз, о которых мы раньше и мечтать не могли. Ресурсы, которые комитет последовательно вкладывал в развитие криминалистической науки и техники, это все - в помощь следствию и следователю. Арсенал следствия неимоверно расширился. Раньше что было у следователя? Линейка, рулетка, протокол осмотра и карандаш. А сейчас у нас, например, есть приборы, с помощью которых мы можем извлекать из мобильных устройств, из компьютеров даже давно удаленную информацию, которая может помочь раскрывать убийство и другие тяжкие преступления.- За последнее десятилетие у нас в тактике и методике раскрытии преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких, был совершен значительный рывок, - подтверждает руководитель управления криминалистики ГСУ СК России по Московской области полковник юстиции Ратмир Беспамятнов. - Так, стали активно применяться новые методики исследования следов, изъятых с места происшествия. Большие возможности при раскрытии преступлений дает молекулярно-генетическая судебная экспертиза, пришедшая на смену биологической. Молекулярно-генетическое исследование позволяет выделить ДНК-профиль лица, оставившего следы на месте преступления, установить его этнические характеристики, таким образом сузив круг поисков и установить личность преступников или неопознанных тел потерпевших. Также принят на вооружение такой криминалистический метод как панорамная 3D-фотосъемка, которая используется для более точного воссоздания реальной картины места происшествия в момент преступления. Ее применение позволяет совершать так называемые «виртуальные туры» по месту преступления, а анализировать информацию.А еще на вооружении современных российских следователей - комплексы UFED Touch (они позволяют восстанавливать информацию, удаленную с мобильных и электронных устройств), источник экспертного света (он «видит» следы крови, в том числе замытой), цианакрилатовая камера (позволяет выявлять не видимые человеческим глазом микрочастицы - вплоть до отпечатков пальцев на шероховатых поверхностях).Ратмир Беспамятнов рассказывает на свежих примерах, как новые достижения криминалистики позволяют оперативно раскрывать преступления.- В одном из подмосковных городов пропала 15-летняя девушка. Ушла из дома погулять и не вернулась. Подключились наши следователи-криминалисты. Территорию вокруг дома исследовали устройством «ОПТИК-2» - оно обнаруживает все видеокамеры, работающие в нужном квадрате. Записи с этих камер были изъяты и проанализированы. Установили лицо, с кем несовершеннолетняя общалась до того, как пропала. В квартире этого человека провели обыск и обнаружили мобильный телефон пропавшей девушки. Этот гаджет и телефон подозреваемого исследовали аппаратно-программным комплексом «UFED» (эта та самая штука, которая умеет восстанавливать даже удаленные переписки, - Авт.), в результате получена важная информация. Ее предъявили подозреваемому на допросе и он сознался в убийстве девушки, показал место, где спрятал тело. Благодаря такому техническому арсеналу преступление было раскрыто в течение двух суток.«НА ТОТ МОМЕНТ ЭТО БЫЛ ДЛЯ НАС КОСМОС»Александр Липовецкий сегодня работает в должности следователя по особо важным делам следственного отдела по городу Наро-Фоминск ГСУ СК по Московской области. А январе 2011-го он был следователем в Истре. Буквально через несколько месяцев Липовецкий раскрыл резонансное дело об убийстве двух девушек, студенток Маргариты Юркус и Ольги Кряжевой.- На месте, где были обнаружены тела, мы нашли некоторые важные улики, - рассказывает следователь. - Я впервые столкнулся с тем, что у меня теперь появилась возможность назначить генетическую экспертизу биологического материала и уже через сутки у меня были результаты! Раньше в следствии ничего подобного не было. На тот момент это был для нас космос, а сегодня генетика и множество других экспертиз для нас - привычный инструмент, который помогает раскрывать самые сложные дела. Благодаря той генетической экспертизе нам и удалось быстро найти убийцу. Он в итоге получил пожизненное.К слову, Александр в последующие годы не раз участвовал в расследовании различных резонансных дел. Например, на первых этапах следствия по делу о похищении младенца из больницы Дедовска или по делу о банде ГТА, нападавшей на водителей в разных районах Подмосковья.«СЛЕДОВАТЕЛИ ВСЕГДА БЫЛИ ДЛЯ МЕНЯ «БЕЛОЙ КОСТЬЮ»Следователь по особо важным делам второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области подполковник юстиции Елена Фокина - из династии следователей. Следователями (на тот момент – в милиции) были ее дедушка, мама, отец, тетя. Хотя сама она, рассказывает, мечтала стать прокурором. Но все равно попала по назначению в следствие. Тогда еще при прокуратуре.- В детстве у вас помимо родных были примеры для подражания среди следователей в книгах или кино?- Я с детства люблю «Место встречи изменить нельзя». Хотя Жеглов с Шараповым все-таки не следователи, а оперативники МУРа. Но мне и фильм нравился, и - в большей степени - книга. Кстати, когда моя мама училась в вузе, криминалистику ей преподавал легендарный МУРовец Владимир Арапов, который стал для писателей Вайнеров прообразом Володи Шарапова. Я же о работе следователем и не мечтала. Потому что для меня они всегда были в профессии «белой костью», небожителями. Я хотела быть прокурором, но пошла временно в следствие, а в 2011-м приняла решение продолжить служить в Следственном комитете. И очень этому рада. Недавно у меня был повод для особой радости. У сына в школе спросили: «А где работает твоя мама?» Мне потом рассказывали, с какой гордостью он ответил: «В Следственном комитете!». Для меня это большой показатель.В карьере Фокиной немало раскрытых резонансных дел - убийцы, педофилы, налетчики на инкассаторов.- Как удается не выгорать эмоционально в такой сложной работе?- Это от человека зависит. Моя мама 38 лет отдала следствию и не выгорела. Отец не выгорел. Дедушка тоже. Я нашла работу по душе и точно знаю, что приношу обществу пользу. Просто всегда нужно уметь переключаться с работы на семью и свободное время. Я, например, люблю оперу, балет, хожу на выставки, много читаю про великих художников. С коллегами, конечно, надо дружить. Но при этом всегда должны быть друзья из других сфер, чтобы на отдыхе ты имел возможность отключаться, перезагружаться. Вот и весь секрет.«МЫ СТАЛИ ВАЖНОЙ ЧАСТЬЮ КУЛАКА, ЦЕЛЬ КОТОРОГО - БОРЬБА С ПРЕСТУПНОСТЬЮ»Спрашиваю у Александра Щеголихина: чувствует ли он, что СК год от года только укрепляется в статусе элиты российских следственных органов?- Я бы не стал рассуждать, кто элита, а кто не элита. На мой взгляд, для нас изначально большим подспорьем было то, что мы вышли из нашей альма-матер - прокуратуры. У всех сотрудников был определенный высокий уровень подготовки. И та высокая планка, которую поставил председатель СК, она позволяла чувствовать себя на равных с сотрудниками различных ведомств. Мы и раньше работали, и сейчас работаем в тесном взаимодействии с другими ведомствами силового блока. Мы от друг друга зависим. Зачастую материалы, которые служат основанием для возбуждения уголовных дел, к нам поступают из других ведомств - ФСБ, полиции и так далее. То есть, мы стали важной частью этого единого силового блока, кулака, цель которого - борьба с преступностью.- Откуда сейчас Следственный комитет черпает кадры? Как вы оцениваете качество молодых сотрудников, приходящих в комитет на следственную работу?- Я как первый заместитель руководителя главка являюсь председателем аттестационной комиссии ГСУ СК по Московской области. Соответственно, через нас проходят все молодые следователи, поступающие на службу. Во-первых, в России созданы академии Следственного комитета Российской Федерации, которые являются для нас основными поставщиками новых кадров. (Академии находятся в Москве и Санкт-Петербурге, но также имеют филиалы в других городах России, - Авт.). Требования, которые предъявляются к абитуриентам и поступающим, довольно высокие, это многоступенчатый отбор с самыми серьезными стандартами. По окончании академии с каждым выпускником заключается договор о том, что человек должен проработать в подразделениях Следственного комитета пять лет. После такого фундаментального образования и стажировок на последних курсах в «полях», в территориальных следственных подразделениях выпускник уже точно понимаем, куда он идет, понимает цели и задачи следствия. Также источником кадров являются и другие, отраслевые вузы, а также юридические факультеты «гражданских» вузов. Словом, мы не испытываем кадровый голод. К нам молодые и способные люди активно идут, желают работать у нас.