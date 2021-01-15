В прошлом году этот проект отметился рекордным количеством заразившихся коронавирусом участников. Сейчас организаторы пообещали усилить меры контроля за охраной здоровья, уговорив прийти в проект кучу звезд кино и шоу-бизнеса. Участниками 12-го сезона стали звезды «Бригады» Дмитрий Дюжев и Екатерина Гусева, рэперы Александр Степанов (он же ST) и Давид Манукян (он же DAVA и он же жених Ольги Бузовой), а также двукратный участник «Евровидения» Сергей Лазарев, актрисы Катерина Шпица и Янина Студилина, их коллеги Антон Шагин, Игорь Миркурбанов, Евгений Морозов и Дмитрий Лысенков.Помогать артистам осваивать танцевальное искусство призваны профессионалы: Евгений Папунаишвили, Мария Смольникова, Денис Тагинцев, Инна Свечникова, Дарья Шелыганова, Екатерина Осипова, Ольга Николаева, Евгения Толстая, Ульяна Максимкина, Михаил Щепкин и Дарья Палей.Главным хореографом и режиссером шоу стал Василий Козарь, известный, скажем так, смелым творческим подходом. Интересно, что Козарь придумает для участников шоу строгого федерального канала? Уже известно, что со смелыми номерами согласились выступить Катерина Шпица (в леопардовом боди) и Екатерина Гусева (в бикини). Чем ответят Сергей Лазарев и Дмитрий Дюжев?!Вести шоу который год подряд будет Андрей Малахов. Оценят навыки участников арбитры: Дарья Златопольская, Николай Цискаридзе и известные по работе в шоу «Танцы» на ТНТ Егор Дружинин и Гарик Рудник.«Танцы со звездами», с 17 января по воскресеньям, 18.00.11 профессиональных танцовщиков составят пары с 11 звездами. Еженедельно пары изучают новый танцевальный стиль, придумывают новые образы и зарабатывают драгоценные баллы. Мастерство конкурсантов оценивают профессиональное жюри и телезрители.