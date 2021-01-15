Дата грустная: 30 лет событиям в Вильнюсе, с которых, как считается, и стартовал развал СССР.В память об этом в Общественной палате РФ открылась выставка «Правда и вымысел» и прошла дискуссия участников, свидетелей тех событий.Слушать их было горько, но и не слушать нельзя - иначе придуманная и узаконенная литовским правосудием ложь останется впечатанной в цемент истории навсегда.Напомним: в январе 1991-го, на фоне экономических проблем в СССР, в Литве решили ускорить слом советского режима. План «мероприятия» был составлен в США, но неопытные советские граждане приняли все за чистую монету и проглотили, не разжевывая. Чтобы придать процессу темп, верхушка «Саюдиса» (литовская организация, возглавившая в конце 80-х процесс выхода Литвы из СССР. - Авт.) и национальный лидер Лансбергис решили пойти на сакральные жертвы. Народ выставили живым щитом перед армией и спецназом КГБ - группой «Альфа», которым приказали занять Вильнюсскую телебашню.Стрелять в народ никто не собирался.Но в дело включилась «третья сила» - неизвестные снайперы, которые начали палить по толпе с крыш домов. Притом что в телах жертв были найдены пули от разного оружия, включая винтовку Мосина образца 1891 года, которых на вооружении Советской армии быть не могло. Но в гибели 14 человек обвинили СССР. А еще спустя 20 лет в Литве организовали судилище. Десятки российских граждан получили заочные приговоры, а полковник запаса Юрий Мель - реальный срок, который он 7-й год отбывает в литовской тюрьме.Но правда - на то и правда, чтобы прорастать сквозь асфальт.Вот некоторые подробности, которыми поделились участники пресс-конференции.Генерал-майор Космических войск Альгимантас Науджюнас:- Когда в 1990-м после службы на Байконуре меня перевели в Литву, чтобы укрепить ряды компартии, я увидел, что там происходит. И я не поверил сначала. Я докладывал Горбачеву, Крючкову, Язову, Лукьянову, что Литва расколота, - но они ничему не верили. Мы обращались: «Помогите - иначе Литва выйдет из СССР!» - и не получали ответа. Мы сделали вывод, что нас предали, нас списали... Вместо помощи осенью 1990-го приехала группа ЦК Компартии СССР, чтобы… помирить меня с предательским Верховным советом под руководством Лансбергиса! Я им ответил: я - литовец и советский генерал, я никогда не пойду к предателю за прощением!Другой литовец - генерал юстиции Антанас Пятраускас - тогда и. о. прокурора Литовской ССР. Это он возбудил уголовное дело по факту гибели людей:- Я знаком с материалами дела, там не было никаких доказательств, что люди погибли от действий военнослужащих. Я с трудом вывез дело в Москву, и, к моему сожалению, оно было передано... обратно в прокуратуру Литвы…- Взята линия на переиначивание истории Европы, - сказал глава Фонда поддержки и защиты прав соотечественников за рубежом Александр Удальцов - дипломат, 7 лет проработавший послом России в Литве. - Наши солдаты-освободители признаны «оккупантами», а отрицание оккупации в сегодняшней Литве преследуется законом. Надо довести правду до мировой общественности.Ждать не надо - надо действовать! И многое уже сделано: события в Литве расследует сейчас Следственный комитет России. Решено предъявить обвинения судьям, которые вынесли заведомо несправедливый приговор, - что вызвало в Вильнюсе настоящий переполох. В марте заканчивается тюремный срок полковника Юрия Меля - общественники уже обратились к Президенту России с просьбой наградить его орденом Мужества.