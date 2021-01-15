Спустя пять лет после смерти Жанны ее гражданский супруг Дмитрий Шепелев строит новую жизнь с дизайнером Екатериной Тулуповой. Пара с двумя детьми, сыном от Жанны Платоном и дочкой Екатерины, обживается в апартаментах стоимостью более 30 миллионов рублей, которые недавно приобрел телеведущий. При этом Шепелев хочет избавиться от доли Платона в квартире певицы в Шмитовском проезде.Эти двухкомнатные апартаменты площадью 90 кв. м Жанна называла своим убежищем. До сих пор здесь остались и концертные костюмы, и обувь артистки. Ее родителям важно было сохранить все так, как было при Жанне, чтобы Платон, повзрослев, смог больше узнать о своей маме. Жилье стоимостью около 45 миллионов рублей в равных долях поделено между ним, бабушкой и дедушкой, но Шепелев как законный представитель ребенка решил продать его долю. Родители Фриске подали в суд.- Он нас ни о чем не предупреждал, не пытался договориться и не предлагал выкупить долю внука - просто мы получили соответствующее извещение, - заявил «КП» отец Жанны Владимир Фриске. - С Шепелевым мы не общаемся. Не могу сказать, что для меня этот поступок стал неожиданностью. Понятно, что он пользуется тем, что до совершеннолетия внука он может распоряжаться его имуществом.Иск Владимир и Ольга Фриске подали еще в конце декабря. Кроме того, бабушка с дедушкой продолжают судиться с Шепелевым по поводу воспитания Платона, добиваясь встреч с внуком, которого уже очень давно не видели.А имеет ли вообще право Дмитрий продать долю в этой квартире?- Долю квартиры продать можно, но если Шепелев лишь представляет интересы несовершеннолетнего владельца, то сделка должна быть проведена при участии органов опеки, - объясняет адвокат Виктория Данильченко. - Соцслужба даст добро лишь в том случае, если жилищные условия ребенка будут улучшены.Дмитрий должен прийти к нотариусу, письменно оформить свое желание продать долю - тогда родители Жанны либо выкупают у него 1/3 жилья, либо не дают согласия на продажу, - продолжает Данильченко. - В этом случае считается, что Шепелев их уведомил и может действовать дальше. Третьим лицам он вправе продать свою часть только за сумму выше той, которая была предложена другим собственникам.И самое важное - по словам адвоката, новый совладелец, купив долю Платона, без проблем сможет заселиться в квартиру Жанны Фриске.