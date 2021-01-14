В НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева в Санкт-Петербурге провели первое в России генетическое исследование вируса SARS-CoV-2, выявленного у домашнего кота. Оказалось, что кот заразился коронавирусом от хозяев, и штамм практически не изменился в организме животного.Хозяева кота перенесли подтвержденную коронавирусную инфекцию COVID-19 в легкой форме, сообщается на официальной страничке НИИ гриппа в социальной сети. У самого же мурлыки поднялась температура, наблюдались апатия, кот отказывался от пищи. Специалисты НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева совместно с ветеринарными врачами клиники доктора В.П. Бурлакова взяли у животного мазки, в которых и был обнаружен коронавирус. Оказалось, что и у хозяйки, и у кота вирусы практически идентичны и относятся к наиболее распространенному и циркулирующему в России варианту. Сейчас состояние кота стабильное, аппетит восстановился, питомец набирается сил и идет на поправку.Сергей Середа, врач-ветеринар и председатель Российской ассоциации практикующих врачей-ветеринаров, в разговоре с КП заверил, что для безопасности наших питомцев хозяевам, проходящим лечение от ковида на дому, достаточно соблюдать привычные меры гигиены и личной противовирусной защиты: мыть руки, принимать свое лечение, не давать своим питомцам чрезмерную вирусную нагрузку при прямом контакте, проще говоря, не чихать и не кашлять на мурлык.! Важно. Ученые отмечают, что заражение домашних питомцев SARS-CoV-2 происходит крайне редко и можно утверждать, что всегда они заражаются вирусом от хозяев, а не наоборот. Сами животные не способны передавать вирус ни другим питомцам, ни хозяевам.История вопросаВ ноябре вспышки коронавируса были обнаружены у норок, содержащихся на фермах для разведения в Дании, Нидерландах, Испании, Швеции, Италии и США.По данным ВОЗ, SARS-CoV-2 также находили у собак, львов и тигров. Во всех случаях источником заражения были люди. Потенциальная опасность в случае передачи вируса от человека к животному состоит в том, что в организме животного вирус может сильно измениться, мутировать настолько, что при повторной передаче к человеку вызовет новую вспышку заражений.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ\\"Вирус учится распространяться все быстрее\\": Биолог рассказал главное, что известно о мутациях COVID-2019Профессор Сколтеха Георгий Базыкин рассказал об исследовании ученых, которые обнаружили в организме 47-летней россиянки 18 новых мутаций вируса Sars-Cov-2 (подробности).