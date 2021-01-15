Борис Грачевский ушел из жизни в 71 год. Создатель «Ералаша» умер от коронавируса 14 января. В больницу режиссер попал еще в конце декабря, встретив Новый год вы палате. Последние дни Грачевский провел в медицинской коме, в которую его ввели врачи. Казалось, его состояние стабилизировалось, но потом ему снова стало хуже – измученный болезнью организм не выдержал.У Грачевского осталось двое малолетних детей. Младшему сыну Артему еще нет и года – третья жена худрука Екатерина Белоцерковская родила малыша в апреле. А младшей дочери Василисе – 8 лет. Вася, как ее называли родители, появилась на свет во втором браке режиссера с моделью Анной Грачевской. Супруги расстались в 2014 году, но сохранили дружеские отношения ради дочери. Грачевский обожал Василису, которая родилась его копией.- Я не верю! Я отказываюсь верить! Ты не мог так поступить с нами! – в отчаянии написала в Инстаграме Анна, узнав о смерти бывшего мужа.Всего за четыре часа до смерти худрука «Ералаша» она рассказала, что Василиса очень переживает за отца. Анна призналась, что у нее нет никакой информации о состоянии бывшего мужа – новая жена Грачевского скрывала от них с дочкой, как он себя чувствует. Поэтому все новости она черпала из СМИ. Узнав, что Борис снова впал в кому, она как могла успокаивала дочь, спрашивавшую, что происходит с папой. Анна говорила дочке, что ее отец просто много спит и скоро поправится.- Читаю, что пишут СМИ и просто прихожу в ужас! Слава Богу, что у Васи нет возможности читать новости в Интернете, - рассказала Анна Грачевская. - Мы к сожалению, не знаем о состояние Бори, остается только читать, что пишут... Меня все спрашивают, но уважаемые, я не владею никакой информацией, семья Бори, информацией о его состоянии не делится, поэтому мы как и все, ждем хороших новостей. Жде м, когда Боря, сам сможет выи ти на связь и ответить Васе. Василиса, конечно задает вопросы, но я успокаиваю и объясняю, что «Папа много спит и скоро ему будет лучше». Сил и терпения супруге и близким. Мы ждем хороших новостей...Анна Грачевская (в девичестве Панасенко) была в браке с режиссером четыре года – с 2010 по 2014-й. Сразу после свадьбы многие предрекали, что их семья долго не продержится — супругов разделяла 37-летняя разница в возрасте (Анне сейчас 34 года).В 2012 году она снялась вместе с мужем в «Ералаше», сыграв медсестру в одном из сюжетов.Расставались супруги со скандалом, обвиняя друг друга в прессе во всевозможных грехах. Официальный развод Грачевские оформили только спустя два года после расставания, в 2016 году. Режиссер материально поддерживал жену и всегда заботился о дочери. Спустя некоторое время Борис и Анна все-таки смогли наладить дружеские отношения ради дочери.Четыре назад Анна снова вышла замуж за баскетболиста Артема Кузякина и даже пригласила Бориса Грачевского на свою свадьбу. 40-летний форвард, бывший капитан баскетбольного клуба «Зенит», к моменту свадьбы с Грачевской уже завершил спортивную карьеру. С Артемом Анну познакомила ее подруга во время баскетбольного матча. Ради очаровательной брюнетки Кузякин переехал из Санкт-Петербурга в Москву и подружился с дочкой Анны Василисой.Напомним, Борис Грачевский был женат три раза. С первой женой Галиной худрук \\"Ералаша\\" прожил почти 35 лет. В этом браке у него родилось двое детей: старшему сыну режиссера Максиму 48 лет, старшей дочери Ксении - 41 год.