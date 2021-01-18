К моменту, когда Артем познакомился с нашим кооперативом, он уже отчаялся приобрести собственную квартиру в родном Орске — городе в Оренбургской области: не было доступных вариантов. Покупка в ипотеку, учитывая, что у Артема не было официальной заработной платы и кредитной истории, ему не подходила. Он и его супруга вынуждены были снимать квартиру.Артем начал рассматривать вариант переезда в один из крупных городов, однако такая перспектива его тяготила, менять город проживания не хотелось.Знакомство с кооперативом произошло как нельзя кстати. Оно позволило вернуться к возможности покупки комфортной квартиры в родном городе.С помощью кооператива Артем смог в прошедшем году приобрести хорошую двухкомнатную квартиру на вторичном рынке: 46,9 кв. м с двумя балконами, в подъезде с консьержем, полностью отремонтированную. Он вступил в кооператив, несколько месяцев накапливал средства для внесения первоначального взноса 35%, потом около года стоял в очереди на покупку квартиры. Выбрал квартиру со второй попытки — первая квартира ему не подошла. Он успел выбрать оптимальную для своей семьи квартиру как раз до весеннего карантина 2020 года.Стоимость приобретенной кооперативом квартиры — 1 млн 430 тыс. рублей. «Я взял квартиру в рассрочку не на стандартные для кооператива 10 лет, а на семь, чтобы поскорее стать собственником приобретенной для меня квартиры», — говорит Артем. (Объект недвижимости переходит в собственность пайщика после погашения долга перед кооперативом.) Ежемесячный платеж Артема составляет чуть больше 10 тыс. рублей в паевой фонд кооператива плюс 2 тыс. — членский взнос в кооператив.«Планирую погасить долг перед кооперативом даже менее, чем за период, на который взял рассрочку, — подчеркивает Артем. — При этом квартира обойдется мне в сумму, ненамного превышающую ту, что я заплатил бы, если бы покупал квартиру целиком за собственные средства». Этот наш пайщик планирует вскоре приобрести и вторую квартиру с помощью кооператива — в Тюмени, где живут его близкие, чтобы заботиться о них.Виктория из города Тында Амурской области также смогла приобрести квартиру в позапрошлом году в родном городе только с помощью кооператива. «Эта просторная трехкомнатная квартира в центре Тынды стоит более 2,5 млн рублей, — говорит она. — Приобретена в рассрочку на десять лет. Накопив средства, я внесла первоначальный взнос 35% от стоимости, после года в очереди на покупку квартиры состоялась покупка объекта недвижимости, который я выбрала. Ежемесячный платеж у меня чуть более 14 тыс. рублей вместе с членским взносом».Ольга — учитель начальных классов, работает в одной из школ Черногорского городского округа Республики Хакасия. Долгое время проживала в сельском пригороде, не имела собственного жилья. Брать жилье в аренду не хотела: «Зарплата у меня небольшая, — поясняет она, — и арендные платежи никак не приближают к приобретению собственного комфортного жилья».Вариантов с ипотекой было не очень много: и потому что выбор ипотечных программ в Черногорске небольшой, и ни одна из них, со слов Ольги, ей не подошла, и потому что зарплата учителя начальных классов невелика. Ольга даже думала уехать со своей малой родины, пока не познакомилась с нашим кооперативом — о нем рассказала коллега-учительница, и не приняла решение приобрести двухкомнатную квартиру с его помощью.«Я недолго копила на первоначальный взнос 35% от стоимости квартиры, — говорит Ольга. — У меня имелись небольшие сбережения. В начале 2018 года первоначальный взнос был внесен». Уже в начале 2019 года подошла очередь на приобретение квартиры с помощью кооператива.Для Ольги была куплена квартира 55 кв. м за 1 млн 870 тыс. рублей. «Учитывая желание поскорее стать собственником квартиры, я приобрела квартиру в рассрочку не на 10 лет, а на 7,5 года, — уточняет она. — Ежемесячный платеж — около 12 тыс. рублей. Переплата за весь период рассрочки составляет чуть более 470 тыс. рублей».Благодаря кооперативу Ольга осталась на своей малой родине, а небольшой сибирский город не потерял опытного учителя.Таким образом, жилищный кооператив создает для жителей небольших городов России возможности приобрести жилье в родных городах, которое без него они, скорее всего, не смогут получить. При этом ЖК выполняет важную социально-экономическую функцию: сохраняет квалифицированный человеческий капитал в регионах России, чтобы он максимально способствовал развитию этих регионов.