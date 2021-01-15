Все наверно уже видели эту трогательную картину. Бойцы Национальной гвардии США вповалку друг на друге валяются на полу Капитолия. Их автоматические винтовки стоят рядом, прислоненные к стене. Со стен на уставшее воинство взирают политики прошлого. Эффектная картинка, ничего не скажешь. Только месседж не очень понятен.Неужели такая страна, как США, не могла обеспечить своих бойцов спальными мешками или хотя бы элементарными ковриками? Очень сомневаюсь. Мне приходилось сталкиваться с американскими военными в разных частях света. Это люди, которые очень ценят пусть полевой, но все-таки комфорт. А уж если приходится где-то задержаться, то свой быт они обустраивать на зависть многим.Помню, довелось мне жить на авиабазе «Кайара» под Мосулом, где американцы для своих коллег развернули огромный лагерь. В нем одним рядом стояли здоровенные шатры с промышленными кондиционерами и сотнями раскладушек, вторым – комфортабельные биотуалеты, третьим – просторные душевые… «Интересно, как они для себя все обустроили», - получал я там добротный завтрак в пластиковых контейнерах. Американцы жили отдельно за высоченной стеной, которую сами и возвели.Поэтому в логистический сбой в столице США мне верится с трудом. А вот в пропагандистский ход – вполне. Дескать, на охрану демократии приехали не упитанные «джиай», обвешанные оружием и раскладушками, надменно взирающие на толпу у подножия Капитолия, а скромняги с ботинком товарища вместо подушки. Плоть от плоти народа, готового ради победы американских ценностей немного и претерпеть.Всего в Вашингтон к инаугурации Байдена планируют свезти 20 тысяч бойцов Национальной гвардии. Численность американского контингента в Афганистане и Ираке, на всякий случай, с сегодняшнего дня сокращается до 2,5 тысяч человек в каждой стране. Получается, внутренний терроризм в отдельно взятой точке США в разы опаснее? Кстати, в Вашингтоне существует полиция Капитолия, которая обязана обеспечивать охрану здания и его обитателей. По штату это, ни много, ни мало – 2300 человек, на содержание которых в год уходит 460 миллионов долларов. Чем она будет заниматься в день инаугурации? И где она была в день «штурма» Конгресса США?