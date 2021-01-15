Вариантов, в принципе, немного. Если в это воскресенье Алексей Навальный вернется из Германии, российская Фемида просто обязана его задержать и препроводить в СИЗО. После всего того, что было заявлено и Следственным комитетом, Федеральной службой исполнения наказаний, бездействие может выглядеть как государственная слабость. Поэтому, исходя из того, что блогер все-таки окажется за решеткой, можно прогнозировать, кто займет пост «главного оппозиционера» страны в преддверии думских выборов. И вряд ли это будет Любовь Соболь, которой самой грозит уголовное разбирательство.А тут ничего и выдумывать не надо, ведь есть уже опыт Белоруссии. После того, как Сергей Тихановский был снять с президентской гонки, его место заняла жена Светлана. Почему бы российской Тихановской не стать Юлии Навальной?- Любой другой вариант невозможен по законодательству. Совершенно очевидно, что Навальный нарушил условия испытательного срока условного наказания, - считает член Общественной Палаты РФ, директор Института проблем демократии Максим Григорьев. – Как мы знаем из публикации немецких врачей, он давно выздоровел и выписан из «Шарите» и имел все возможность выполнить свои обязанности перед российским законом. Не исключаю, что эта утечка была сделана намеренно, в какой-то мере он им поднадоел, Германия не хочет осложнений отношений с Россией. Да и повод для этого выглядит сомнительным.- А для Запада Навальный выгоднее в тюрьме…- Совершенно верно. И вместо него задействуется его супруга, как это было с Тихановской. Естественно, никто не будет смотреть, что это человек не обладает соответствующими способностями и навыками, не имеет необходимую поддержку среди избирателей. Человек просто будет озвучивать то, что ему подсунут в заготовленных текстах. Это мы и видим на примере Тихановской. Когда она зачитывает заготовку, получается более-менее, а когда пытается сказать что-то от себя, возникает ощущение, что она плохо понимает, чем занимается. С учетом того, что этот метод показал свою состоятельность, вполне возможно, что западные страны начнут поддерживать и финансировать участие супруги Навального в выборах в Госдуму.Накануне, напомню, ФСИН заявила, что собирается задержать Навального за злостное нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше». По данным службы, до своего отравления он как минимум шесть раз не явился на обязательную регистрацию в органы ФСИН. Не сделал он это и после выздоровления.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЗачем Навальный возвращается в Россию«Берлинский пациент» заявил, что 17 января он прилетает в Москву (подробнее)