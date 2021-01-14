Известный блогер-оппозиционер Алексей Навальный заявил, что 17 января он возвращается в Россию из Германии, где лечился после своего \\"отравления\\". А затем еще долго проходил восстановление. Более трех месяцев.Этот срок затянулся настолько, что УФСИН по Москве заявило: Навальный объявлен в розыск. Дело в том, что он, как находящийся на исправительном сроке и на учете, должен был регулярно отмечаться во ФСИН. Но не сделал этого после выписки из германской клиники «Шарите». Хотя сама клиника еще осенью оповестила, что он вполне выздоровел. В итоге УФСИН объявила Навального сначала в федеральный розыск и вот-вот должно было объявить в международный - через Интерпол. А после объявления «берлинским пациентом» о возвращении, УФСИН пояснило, что «обязано предпринять все действия по задержанию нарушителя».Чем это все может кончится? За комментарием «КП» обратилась к известному политологу Борису Межуеву.- Навальный сознательно идет на обострение ситуации и арест по прибытии в Москву, или он уверен, что никто его не посадит, «он же памятник»?- Думаю, одна из главных причин возвращения Навального - давление принявшей его стороны, Германии.- Он им надоел или опасаются возможного запроса Интерпола?- Может быть и то, и другое. Он же не просит политического убежища. У него нет официального статуса - беженца или политэмигранта. И держать в своей стране человека, который объявлен в розыск через Интерпол — для немцев это было бы слишком проблемно.- Выйдя из комы Алексей несколько раз говорил о том, что в Россию вернется обязательно.- Да, это была его позиция. Этим он отличался от Ходорковского и других политэмигрантов. Игра Навального другая. Он хочет продемонстрировать свою особую политическую значимость в России. Силы, которые поддерживают его в США и в Германии, рассчитывают, что Алексей будет проводить четкую политическую линию в России, которая будет более соответствовать Евро-атлантическим устремлениям.- Он предполагает, что арестовать его России не осмелятся?- Да, он ставит силовиков в довольно сложное положение. Но все таки уголовного дела никто не отменял. И после разъяснения УФСИН о том, что есть розыскное дело, едва ли Навальному удастся так легко отделаться. Ему все таки следовало много раз подумать, прежде чем принимать решение о возвращении в Россию.- Значит, Навальный прилетает - и его тут же «закрывают\\"?- Может быть административный арест. Может, домашний. Но его уголовное дело скорее всего будет пересмотрено на предмет изменения меры пресечения.- Для него как для политика это выгодно?- Возможно. А, возможно, он и не видит другого выхода для себя - просто не может прекратить свою политическую деятельность. Не может выйти из игры - слишком в нее вовлечен. Сейчас он определяет свое место под солнцем. Вести игру, которая так значима, он не может из-за рубежа. Необходимо вести ее здесь, в России. В этом слишком заинтересованы игроки, которые за Навальным стоят.МНЕНИЕС \\"отравлением Навального\\" американцы делают вид, что не замечают бревно в собственном глазуНаш колумнист Александр Коц о том, как США призвали Россию не строить теорий заговора вокруг случившегося с оппозиционером (подробности)