Тихановская разочаровалась в Западе: «Не могут сделать ничего»

Посмотрим, как скоро самопровозглашенный лидер белорусской оппозиции поймет, что ничего, кроме сочувственных кивков у этих товарищей она не получит Фото: REUTERS

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская дала очередное интервью западным журналистам. Правда, в разговоре с корреспондентом американского журнала The New Yorker Тихановская отошла от привычных вежливых улыбок и дипломатичных выражений.

- Раньше я думала, что европейские лидеры сильны и что-нибудь сделают, не будут сидеть сложа руки в случае нестабильности в Белоруссии. Сейчас же я понимаю, что они только выражают обеспокоенность и солидарность, а сделать на самом деле ничего не могут, - пожаловалась Тихановская.

Понять ее можно: с лета экс-кандидат колесит по Европе, встречается с главами государств, заискивающе заглядывает в глаза… и ничего. Расчет оппозиции был прост: Старый свет навалится на маленькую Белоруссию всей своей санкционной мощью, перекроет воздух так, что даже далекий от политики народ взвоет и скинет Лукашенко. Тут-то и Тихановская на белом коне из Литвы приедет.

Но надежды белорусских оппозиционеров разбились о европейскую бюрократию. И опасение Запада разозлить Москву.

- Европейские лидеры действуют осторожно, с оглядкой на Россию, - ворчит экс-кандидат Тихановская. - Постепенно начинаю понимать, что не должна благодарить просто за проявление обеспокоенности. Мы должны требовать...

Так и представляешь себе недавнюю домохозяйку Тихановскую, которая в Елисейском дворце требует чего-то от президента Франции.

Экс-кандидата часто упрекают в том, что тексты для видеообращений за нее пишут другие люди, а сама она ничего не решает. То ли во время интервью американцам спичрайтер был в отпуске, то ли Тихановская сама решила «спик фром май харт», но некоторые пассажи звучат очень наивно. Особенно для человека, который планирует возглавить страну.

Например, она поделилась с журналистом, что в красках расписывает европейским лидерам, как белорусские силовики разгоняют мирные митинги и преследуют протестующих. А те слушают эти рассказы спокойно. Но кого надеялась шокировать Тихановская? Меркель, при которой водометами разгоняли противников коронавирусного локдауна? Или Макрона, который в прямом смысле отбивается то от «желтых жилетов», то от несогласных с законом, запрещающим фотографировать полицейских?

Посмотрим, как скоро самопровозглашенный лидер белорусской оппозиции поймет, что ничего, кроме сочувственных кивков у этих товарищей она не получит.

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