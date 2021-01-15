Утром 14 января на улицу Энергетическая в Лефортово приезжали несколько больших полицейских начальников. Дворники нашли на свалке неподалеку от дома 8 корпус 1 странный сверток. Обмотан шториной, зашит наглухо. Рабочие потрогали рулон ткани и показалось, что внутри тело. Решили не разбираться самостоятельно, а позвонить в МВД.В шторе действительно лежал труп — мужчина пенсионного возраста. Установили, что смерть наступила несколько суток назад. Стали опрашивать жильцов и соседи указали на квартиру Ольги Михайловны — странной пожилой дамы.— Она практически сразу созналась. Погибший был ее сожителем. Он скончался от онкологии. Москвичка рассказала, что у нее нет денег на похороны, поэтому она решила проблему таким образом, — сообщил kp.ru источник в правоохранительных органах.На Ольге Михайловне в базе судебных приставов уже несколько лет висят коммунальные долги. Но взыскать их никак не могут. Безработная женщина, из имущества только квартира, даже нет пенсии. Соседи говорят, что пожилая чета побиралась по помойкам и сдавала макулатуру.— В квартире была закрытая комната, которую подпирал стеллаж. В ней на кровати обнаружено мумифицированное тело. Судя по разложению, смерть наступила 10-15 лет назад. Это сын хозяйки квартиры. Он родился в 1988 году. У него была тяжелая болезнь с рождения. Женщина не смогла объяснить, почему никуда не сообщила о смерти ребенка, ведь есть вероятность, что на тот момент он был несовершеннолетним, — добавил источник «Комсомольской правды» в органах.Странность хозяйки квартиры можно объяснить ее эзотерическими увлечениями. Якобы она вместе с сожителем симпатизировала оккультизму. Сейчас Ольгу Михайловну забрали в клинику. С ней проводят работу психиатры. Не исключено, что после экспертизы ее и оставят на лечение в специализированной больнице.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕШкольницу, которая пыталась заживо сжечь мать и отчима, отправили в психлечебницуСейчас ее проверяют на вменяемость (подробнее)