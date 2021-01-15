Трагедия под занавес новогодних каникул случилась в московском районе Митино. 15 января детвора гоняла на ватрушках у Рождественского пруда. Это опушка Митинского лесопарка недалеко от метро «Пятницкое шоссе». Десятилетний парнишка неудачно скатился на тюбе и ударился головой.Оборудованной трассы для тюбинга здесь нет. Как и в прочих парках Москвы в этом году из-за пандемии их делать не стали. Но народ катается на свой страх и риск. У Рождественского пруда горки появились сами собой — из пологих склонов окрестного рельефа.— Малолетний мальчик ударился головой и потерял сознание. Очевидцами была незамедлительно вызвана скорая медицинская помощь, однако ребенок от полученной травмы скончался на месте, — сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Москове.На месте сейчас работают следователи. Устанавливают обстоятельства трагедии. Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности. По ней грозит до двух лет колонии. Однако кому отвечать за смерть — непонятно. Тюб был личный, родителей рядом не было.Популярность тюбинга растет год от года, а вслед за ней и травматизм. Трасса для «ватрушек» должна быть подготовленной: никаких бугров, кочек, помех в виде деревьев и столбов на сотню метров вокруг. Потому что управлять тюбом практически невозможно, особенно легкому ребенку.У тюба обязательно должны быть ручки. Диаметр нужно подбирать, исходя из роста и веса «наездника». Для дошкольников и младшеклассников рекомендуют размер 60-70 см. Для подростков — 80-90 см, а взрослым от 100 см. Ноги не должны задевать землю, а голова не запрокидываться назад. Кататься вдвоем на одной «ватрушке» можно только на больших моделях, где для каждого есть ручки. Спускаться с горы «паровозиком» — опасно.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГде покататься на тюбинге в Москве в 2020-2021 году: Эх, прокачу — на «ватрушке» с горы домчу!Промчаться с горки на картонке или ледянке уже не так интересно. Главным снарядом для зимней забавы давно уже стал тюб. Его также именуют надувными санями, «ватрушкой», «пончиком» или «бубликом». Катание называется тюбингом, хотя многие обозначают этим словом само устройство. На таком можно съезжать с любого склона: ледяной горки или горнолыжной трассы. (подробнее)