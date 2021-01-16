Обычно соревнования идут часами. Спортсмены потом, кровью, травмами разной степени тяжести стараются обогнать, обмануть, оттеснить, обыграть, перепрыгнуть, перебегать, переколоть, перебросать, перебить (в хорошем смысле слова) всех-всех-всех, чтобы получить титулы, медали, кубки, звания и, не исключено, место в Государственной Думе по завершении карьеры.Что помнит обо всех этих подвигах рядовой болельщик? Правильно. Кто-то возвышается на пьедестале, поет гимн, глядя на поднимающийся ввысь бело-сине-красный флаг, а слеза, в зависимости от степени сентиментальности спортсмена, или скользит по щеке, или просто стоит в глазах.Триумфы описывались так часто, что все использованные выше выражения давно стали непростительными штампами. Но у нас, болельщиков, создается законное ощущение, что ради этих минут все и было. Именно для них и нужен спорт, и та страна круче, чью румяные парни и плотно скроенные девушки привезут домой больше почетных званий.Дома медали и Кубки тщательно пересчитываются и бродят по чиновничьим отчетам, зримо доказывающим, что со спортом у нас все хорошо.Достижения спортсменов кормят чиновников всех мастей и охотно используются в пропаганде здорового образа жизни, предвыборной агитации и в телевизионной рекламе лекарств и банков.Но вот - нет у нас флага и гимна на соревнованиях. Запретили нам их использовать. Если вы по какой-то причине пропустили - наши спортсмены вплоть по 16 декабря 2022 года не имеют права выступать в качестве сборной России на чемпионатах мира по олимпийским видам спорта и на Олимпиадах. Наказали нас за... Очень долгая история. Но, если вкратце, международные спортивные организации уверены в том, что наши государственные организации замешаны в допинг-скандалах с участием наших спортсменов.Прямых доказательств не было, и за это мы «уже отсидели», если помните, то Олимпиада в Рио прошла с серьезными ограничениями для нашей команды, а на Играх в Корее мы и вовсе выступали как «Олимпийские спортсмены из России». После этого нарушения нашли в лаборатории РУСАДА, и отсюда новые санкции.Наказание, кстати, не самое суровое. И участвовать везде можем, и спортсмены наши отбираются на соревнования, как и все остальные... Но ударили-то как раз по гордости и самосознанию. То есть по главным болевым точкам нашего чуткого на обиду общества.Первыми испытали на себе всю прелесть полулегального участия в чемпионатах мира гандболисты. Сейчас в Египте идет чемпионат мира. Россияне играют в красной форме, на которой, поверх двуглавых орлов, пришита эмблема Федерации гандбола. В турнирной таблице нет названия «Россия», а есть «Команда ФГР». По неопытности можно прочитать ФРГ, но нет - это аббревиатура Федерация Гандбола России. Вместо гимна России египетские болельщики вынуждены слушать гимн международной федерации гандбола. Бред, абсурд? Нет, наша спортивная реальность на ближайшие два года.В России негодуют. И те, кто любит спорт, и те, кто впервые услышал слово «гандбол».Законное возмущение началось с оскорблений в адрес международных чиновников, потом начались призывы и вовсе никуда не ехать и не выступать, а потом досталось и российским спортсменам, которые соглашаются участвовать в соревнованиях. «Предатели», «как можно», «не ехать никуда», «плевать мы на них хотели» - в соцсетях мыслят бескомпромиссно.Скоро в таком же положении окажутся, фигуристы, биатлонисты, хоккеисты... И если сборная России по футболу доберется до финальной части ЧМ-2022 в Катаре, то и там слово «Россия» будет под запретом.Может и правда - плюнуть, да не играть?А вот тут возвращаемся к началу. Спорт - это только победа? Спортсмен выступает как личность, или как винтик большой спортивной машины? Спорт нужен для национальной гордости или еще для чего-нибудь?Если признать, что есть интересы отдельного вида спорта - то пропустить чемпионат мира, все равно что Золушке не поехать на бал. Если не соревноваться с сильнейшими в мире, значит отстать от конкурентов. Если пропустить Олимпиаду, то второго шанса стать лучшим из лучших у спортсмена может не быть. А если не будет чемпионов (хотя связь не всегда прямая), то и еще сколько-то детей плюнут на спорт и займутся чем-нибудь другим.Много лет мы - болельщики - относились к нашим олимпийцам, как к фабрике по добыванию медалей и вышибанию из нас редких слез умиления. Вспоминали о них только раз в четыре года на Олимпиадах. И теперь призываем лишить их работы и смысла жизни?Знаете, это обидно, когда нет флага. Очень. Даже болезненно. Но это пройдет. Но если, не дай Бог, в патриотическом угаре мы вдруг решим никого никуда не отправлять, то выпорем сами себя. Спортсмены разбегутся по другим странам. Интереса смотреть соревнования без своих ни у кого не будет. А значит и спорт потеряет в популярности. Нет интереса - меньше денег от спонсоров, меньше детей в спортшколах.Надо нам это?А что касается гордости - когда сборная России по хоккею (ведь от того, что она называлась по-другому, она перестала быть сборной России) выиграла в Пхенчхане-2018 олимпийское золото, ребята отлично исполнили гимн а-капелла. Так давайте выигрывать. А как спеть - разберемся. По мне это и есть патриотизм. Его хрен отберешь.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДва года без права ношения флага: арбитражный суд вынес приговор российскому спортуНа Олимпиадах и чемпионатах мира атлеты из России смогут выступать только в нейтральном статусе до 16 декабря 2022 года (подробности)