В комитете по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) порекомендовали отказаться от идеи введения обязательного требования сертификатов о прививках от COVID-19 при международных поездках. Специальное заявление по этому поводу опубликовано на сайте ВОЗ.– Учитывая, что влияние вакцин на снижение уровня передачи инфекции пока неизвестно, а доступ к вакцинам слишком ограничен, комитет рекомендует странам не требовать подтверждения о вакцинации от прибывающих путешественников, – говорится в нем.По мнению комитета, странам необходимо координировать свои действия по обеспечению эпидемиологической безопасности граждан, а также делиться своими наработками друг с другом и ВОЗ.Глава Роспотребнадзора Анна Павлова подтвердила, что разговор о создании паспортов вакцинации ведется на международном уровне. Ранее с такой инициативой выступил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, а в Европейском бюро ВОЗ обещали этот вопрос рассмотреть.В ВОЗ подчеркнули, что гражданам, совершающим международные путешествия, необходимо придерживаться всех мер по снижению риска распространения коронавируса, предписанных требованиями стран пребывания.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСтартует массовая вакцинация от коронавируса: иммунолог ответил на самые частые народные вопросы о прививкеКому противопоказана вакцина - временно или абсолютно, стоит ли сдавать анализы перед уколом и другие важные нюансы для kp.ru разъяснил кандидат медицинских наук Николай Крючков (подробнее)