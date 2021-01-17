Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2018 года Алина Загитова вечером в субботу, 16 января, порадовала всех своих болельщиков новым «жарким» контентом. Спортсменка, которая уже больше года как поставила «на паузу» свою карьеру, живет, фактически, обычной жизнью — учится в университете, ходит на тренировки в «Хрустальный», но успевает еще вести шоу «Ледниковый период». И вот, вечером в субботу Загитова выложила целую серию фото и видео, которые порадовали болельщиков.Алина пошла в баню и решилась, когда в центральной России стоят трескучие морозы, прыгнуть после парной сразу же в специально оборудованный бассейн на открытом воздухе. На кадрах видно, что эта купель стоит под крышей, однако же вокруг — очень много снега. И при этом, Загитова не сразу решилась на такой трюк с перебеганием из бани по снегу сразу в бассейн.«Я тебя сейчас сама толкну», - щутят над Алиной за кадром в видео, которое сама фигуристка подписала как «20-я попытка». Но потом все-таки фигуристка осилила эту задачу и совершила прыжок. Сразу же потом, облачившись в халат, побежала греться после такого трюка.Болельщики позитивно оценили поход Загитовой в баню:- Приятно слышать такой смех Алины.- Какая же счастливая и веселая. И наконец-то позволила отдых, создав такое хорошее настроение себе и нам, болельщикам.Напомним, что официально карьера Алины Загитовой приостановилась 13 декабря 2019 года после того, как она заняла последнее место в финале Гран-При 2019 в Турине. Летом 2020 года Алина проходила тренировочные сборы, поступила в университет. Однако же осенью не принимала участия в стартах, решив попробовать свои силы в качестве телеведущей на очередном сезоне шоу «Ледниковый период».