На сегодняшний день в России гриппа нет! Об этом Главный санитарный врач Анна Попова заявила во время выступления на Гайдаровском форме. Глава Роспотребнадзора уточнила, что в стране привито от гриппа 60 процентов населения, люди соблюдают правила защиты от респираторных инфекций и, как результат, уже середина января - а эпидемия гриппа никак о себе на заявила. Такого года еще не было, заключила Анна Попова. Мы попросили подробнее прокомментировать ситуацию Анатолия Альтштейна, профессора-вирусолога, главного научного сотрудника НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.- Анатолий Давидович, чем это можно объяснить? Это статистический феномен: на фоне коронавируса на грипп уже не обращают внимания, все списывается на COVID-19?- Нет, дело в том, что противоэпидемические меры, которые принимаются против коронавируса - мытье рук, маски, социальное дистанцирование, удаленная учеба и работа - они работают и против гриппа тоже. Эти мероприятия сдерживают распространение гриппа, не дают эпидемии разгореться. Кроме того, у гриппа нет какого-то четкого графика. В разные годы он приходит в разное время, это может быть январь, февраль или март. Возможно, эпидемия гриппа просто не начиналась и все еще впереди. Выводы делать рано, надо подождать.- Но ведь те же самые меры не уберегают нас от коронавируса? Почему они против гриппа оказались так эффективны, хотя грипп лишь немного уступает ковиду по заразности (2-3 инфицированных на 1 больного при COVID-19 против 1,5 зараженных на 1 больного при сезонном гриппе - ред.)?- Почему вы думаете, что эти меры не уберегают от коронавируса? Если бы этих мер не было, мы бы имели не десятки тысяч случаев заражения, а сотни тысяч. Точно так же эти меры тормозят и эпидемию гриппа. Надо еще учитывать, что в разные годы сезонная эпидемия гриппа протекает неодинаково. Бывают годы, когда заболеваемость гриппом высокая, а иногда таких случаев мало. Это зависит от вариантов вируса, который в это время появляется.- В соцсетях ходит такое объяснение: коронавирус, как некая суперинфекция, просто выдавила грипп из популяции. Что вы думаете по этому поводу?- Под этими рассуждениями нет никакой научной основы. Грипп и коронавирус могут сосуществовать параллельно. Какая часть населения болеет коронавирусной инфекцией? Ответ - около одного процента. Как это на всю популяцию может повлиять? Никак. Славу богу, что пока случаев гриппа немного, но надо ждать, что будет дальше. В последние годы мы уже привыкли к гриппозным эпидемиям. Вакцина против гриппа есть и разумные люди делают себе прививки. Скорее всего, эпидемия не будет сильнее обычной. В общем, ничего страшного и необычного я не вижу.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ В России «ходят» почти 1500 мутаций коронавируса, но бороться с ними скоро будут три вакциныПять главных моментов из выступления главы Роспотребнадзора Анны Поповой (подробнее)