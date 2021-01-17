Мария Порошина – мама пятерых детей: четырех дочек и одного сына. Маленькому Андрею 11 января исполнилось два года. В честь этого события 47-летняя актриса поделилась в Инстаграме архивным снимком, сделанным сразу после рождения мальчика. На фото Порошина держит на руках новорожденного сынишку, нежно прижимая его макушку к своей щеке. Малыш родился крепышом с темными густыми волосами. Бережно обнимая сына, артистка так и светится от счастья.- Из архива. Прошло два года, - подписала фото Порошина.Мария нередко делится фотографиями подросшего Андрея, однако при этом никогда не показывает его лица. Не рассказывает звезда экрана и о том, кто отец мальчика. Поклонникам остается только гадать, что за загадочный мужчина появился в жизни актрисы. Свою старшую дочь Полину Мария родила в гражданском браке с актером Гошей Куценко. Они прожили вместе пять лет, их брак распался из-за измен Куценко.- Конечно, ребенок чаще всего удерживает семью. Но и проверяет отношения своих родителей. К великому сожалению, моя старшая дочка Полина не смогла удержать нас с Машей Порошиной. Это была середина 90-ых. Я не был готов к семейной жизни. Погряз в соблазнах, - признавался актер.В следующем браке с актером Ильей Древновым Порошина прожила вместе 17 лет. За это время у пары родились три дочки: 15-летняя Серафима, 10-летняя Аграфена и четырехлетняя Глафира. В январе 2019 года у них появился брат Андрей. Поначалу Мария записала отцом ребенка Илью Древнова. Однако актер через суд оспорил то, что мальчик родился от него. После того, как в СМИ пошли слухи о его предполагаемом отцовстве, Древнов решила доказать, что не имеет к этому ребенку никакого отношения, и не обязан платить на него алименты.- Я, наверное, должна была сохранить брак… Но все что не делается - все делается для чего-то. И через пять месяцев после нашего расхода я забеременела, - рассказывала Порошина в одном из интервью. - Это было абсолютно неожиданно. В ситуации незамужества и начавшихся отношений. Конечно же, ребенок должен был родиться и сомнений в этом у меня не было, потому что я люблю детей. А потом я узнала, что это мальчик и приняла эту ситуацию, что я буду одна со всеми детьми.Энергии артистки хватает на все: она воспитывает детей, снимается в сериалах и участвует в популярных телепроектах. Последний из них – «Танцы со звездами» - потребовал от не колоссальной отдачи. Порошина репетировала по нескольку часов в день и сожгла на танцполе столько калорий, что в итоге за две недели похудела на шесть килограммов.