Вернувшись с Мальдивских островов, бойфренд Ольги Бузовой, блогер и музыкант Давид Манукян отправился на съемки нового сезона «Танцев со звездами». По правилам телепроекта, профессиональные танцоры в нем танцуют в паре с непрофессионалами. Однако Манукян, исполнивший со своей партнершей ча-ча-ча, показал настоящий класс. Что неудивительно: в прошлом Дава – танцор, он много лет профессионально занимался бальными танцами. Поэтому члены жюри решили, что будут оценивать все последующие выступления 27-летнего блогера по более высокому счету. А член судейской коллегии, известный хореограф Егор Дружинин в шутку предложил пригласить ему в пару Бузову.- Ольга Бузова – ваша супруга, да? – спросил Егор у Манукяна.Давид не стал вдаваться в подробности и только коротко ответил: «Да».- Если ничего не будет получаться, мы Олю пригласим в качестве участника, а вы будете профессиональным танцором, - пообещал Дружинин.Еще один член звездного жюри Николай Цискаридзе напомнил, что Ольга Бузова уже участвовала в «Танцах со звездами». На танцполе поющая телеведущая проявила себя гораздо ярче, чем на недавнем шоу «Ледниковый период». К концу сезона она уже крутила на паркете фуэте.Назвать Ольгу своей женой у Давида Манукяна были все основания: во время отпуска на Мальдивах влюбленные сыграли свадьбу по местным обычаям. Телеведущая и ее избранник поженились на пляже, устроив романтическую церемонию на фоне океана. Ни Ольга, ни Давид в Инстаграме не упомянули о свадьбе, но кадры торжества почти сразу же появились в соцсетях. Никого из гостей на церемонии не было, только жених, невеста и служащие отеля, в котором отдыхали молодожены.Правда, у церемонии был один нюанс: хотя жених и невеста и обменялись клятвами у алтаря, юридической силы их брак не имеет. Это не более чем красивый обряд, который проводится, чтобы скрепить чувства влюбленных. Свадьбы на пляже - популярная опция для туристов на Мальдивах, которую предлагает почти каждый отель. В среднем такое торжество стоит около 700 долларов (по нынешнему курсу – 52 тысячи рублей).Свадьбы проводятся примерно по одному и тому же сценарию. В назначенный день торжественная церемония проходит на пляже отеля, у воды, под украшенной цветами аркой – она символизирует алтарь. Обычно бракосочетание сопровождается выступлением традиционных барабанщиков боду-беру. Жених и невеста у алтаря обмениваются кольцами (при желании можно обойтись и без колец) и говорят друг другу клятвы любви и верности. Затем представитель отеля объявляет пару мужем и женой и вручает им специальный сетрификат.Тем не менее, даже символическое бракосочетание – это серьезное заявление Давида о своих чувствах к Ольге. Не исключено, что совсем скоро пара сыграет и настоящую свадьбу.