Первая жена Константина Хабенского журналистка Анастасия Смирнова умерла в 2008 году от онкологии. Их сыну тогда исполнился всего годик. После ее смерти мальчика воспитывала бабушка – мама Насти. Константин много снимался, и теща взяла на себя заботы о маленьком Ване. Когда ребенок подрос, актер отправил его учиться в Испанию. Хабенский хотел, чтобы мальчик получил европейское образование. Вместе с бабушкой Ваня поселился в Барселоне и поступил в местную школу. Сейчас ему 13 лет. Свою бабушку мальчик называет мамой. С отцом Ваня видится периодически, когда актер наведывается в Испанию.В Инстаграме бывшая теща Хабенского Инна Федосеева поделилась редким совместным снимком Вани и его отца. Инна опубликовала фотографию в день рождения актера, поздравив его с 49-летием. На снимке Константин нежно обнимает сына.- Жизнь убедила, что слова говорят сами за себя и никогда за нас. Когда хочется так много сказать тому, кого любишь — просто выключаешь звук и даешь исключительную возможность — почувствовать. С Твоим Днем тебя, дорогой дружище и реальный папа хорошего мальчика. Любим тебя, - написала Инна.Поклонники артиста обратили внимание на то, как вытянулся Ваня – на фото он практически сравнялся ростом со своим отцом. Мальчик очень вырос и повзрослел. К слову, это признает и его бабушка. В Инстаграме она поделилась шутливой историей о том, как ее внук самостоятельно посещает парикмахерскую и даже оставляет мастеру чаевые: «Раньше я думала люди взрослеют год от года, постепенно так... А оказалось – нет. Человек взрослеет мгновенно.- Мам, я парню за стрижку оставил трояк евро чаевых, нормально?- Нууууу.... если ты везде будешь оставлять по трояку, то в этом году на лыжах ты будешь рассекать дома.- Угу. Похоже это было мое последнее доброе дело».Константин Хабенский и Анастасия Смирнова поженились в 2000-м году. Анастасия была непубличным человеком и, в отличие от многих жен знаменитостей, не любила тусовки. В 2007 году у пары родился сын Иван. Почти сразу после его появления на свет врачи обнаружили у 34-летней Насти опухоль мозга. Супруга актера лечилась в Лос-Анджелесе. Чтобы спасти жену, Хабенский продал значительную часть имущества и соглашался на любые роли. Медикам удалось остановить болезнь и на некоторое время добиться ремиссии. Однако жена актера так и не поправилась. Через некоторое время Анастасии стало хуже.После смерти жены Хабенский долго не мог прийти в себя. Он тяжело переживал утрату любимой женщины. Только спустя несколько лет актер вернулся к полноценной жизни. Сейчас Хабенский счастлив во втором браке с актрисой Ольгой Литвиновой. Они поженились в 2013 году. У супругов родились две дочери - Александра и Вероника.