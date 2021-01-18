Лионель Месси так и не смог войти в историю футбола, как футболист «Барселоны», ни разу не изгонявшийся с поля прямой красной карточкой. На последних минутах матча за Суперкубок против «Атлетико» из Бильбао кумир «Барсы» отдал передачу, а потом не сдержался и ударил соперника рукой по затылку. Это была реакция и на счет – «Барселона» проигрывала и в результате осталась без кубка, и на постоянные провокации соперников. Арбитр остановил игру, посмотрел ВАР, и показал Месси красную карточку – первую за все 753 матчей за «Барселону».Это необъяснимое событие. Месси всегда дорожил своей репутацией корректного игрока. Но в 2019 году Лионеля удаляли с поля в матче сборной Аргентины на Кубке Америке. Правда, там решение арбитра было более, чем спорным. В любом случае, одной славной легендой у Лео в «Барселоне» стало меньше. И видно, что Месси очень нервничает. Может быть, это связано и с сообщениями об возможном уходе Месси из родной «Барсы».Месси действительно мечтает провести несколько сезонов в другом клубе, и все его действия рассматриваются через призму этого стремления. Минувшим летом Лео чуть было не сорвался, и не сбежал из Испании. Тогда Месси остановили. Но разговоры, что летом 2021 года 33-летняя звезда все-таки перейдет либо в «МанСити», либо в ПСЖ, остались. Так что первое в жизни удаление в форме «Барселоны» и проигранный Суперкубок – это еще два очень больших довода в пользу ухода.