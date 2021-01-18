40-летний Антон Привольнов стал новым соведущим Леры Кудрявцевой в шоу «Звезды сошлись». Напомним, что осенью 41-летний Александр Колтовой погиб при крушении легкомоторного самолета. Колтовой на НТВ вел программы «ДНК» и с Кудрявцевой проект «Звезды сошлись».После этого на НТВ шел кастинг – в «ДНК» вместо Колтового выходит в эфир 37-летняя актриса Анна Казючиц. Кудрявцева в декабре вела шоу «Звезды сошлись» одна. И вот наконец-то у нее появился помощник – красавец ведущий Антон Привольнов. Между прочим, его рост 185 см. Хотя Колтовой был еще выше - 198 см. Лера (167 см) рядом с Антоном все равно будет миниатюрной куколкой.Антона Привольнова телезрители знают по программам Первого канала - «Контрольная закупка», «Доброе утро». Последний год у Антона не было постоянных проектов на ТВ. Однако теперь – премьера. Привольнов счастлив, он заканчивал год словами: «Неожиданная развязка непредсказуемого 2020. Там наверху, спасибо!» Лера Кудрявцева тоже говорит спасибо за такого соведущего: «На площадке он настоящий профессионал, а ещё у него потрясающее чувство юмора, которое зрители оценят уже скоро. Думаю, мы станем друзьями».И Привольнов полон оптимизма: «Со многими звёздами я уже знаком, мы встречались в неформальной обстановке у них на кухне, когда я инспектировал их холодильники. Так что я уже как минимум знаю, что они едят. А вот что они за люди, я скоро выясню и расскажу зрителям НТВ».В программе «Звезды сошлись» обсуждают новости, проблемы, радостные и не очень события в жизни звезд. Соведущими Леры Кудрявцевой были Оскар Кучера, Александр Колтовой.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНезадолго до авиакатастрофы Александр Колтовой успел развестись и познакомить дочь с новой избранницейПоявились новые подобности личной жизни и смерти телеведущего (подробности).