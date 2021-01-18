«Кажется, что на этом историческом этапе Ленфильм спасен (стучим по дереву). С чем всех и хочу поздравить!» — так отреагировал на эту новость режиссер Алексей Герман на своей странице в Facebook.Транш в размере 994 млн рублей можно считать отличным новогодним подарком для «Ленфильма». Эта сумма позволила погасить долг перед ВТБ, который киностудия взяла в 2013 году.Напомним, первую субсидию на закрытие банковского займа государство выделило в октябре. Сумма была вдвое меньше — 486,6 млн руб., но именно она положила начало выплате кредита. Тогда Щербаков заявил, что есть шанс расплатиться с ВТБ до конца 2020 года.Как появились денежные обязательстваВ 2013 году киностудии потребовались деньги на ремонт производственных помещений, строительство павильона и покупку оборудования. Предоставить необходимые средства в виде займа согласился банк ВТБ.«Ленфильм» получил в кредит 1,53 млрд рублей под 10,25% годовых. Займ был выдан под госгарантии, и на тот момент генеральный директор студии Эдуард Пичугин назвал это настоящим «подарком от государства».Расплатиться с банком планировали за 10 лет за счет средств с продажи непрофильных активов и реализации прав на использование фильмов из «золотой коллекции» легендарной киностудии. Однако эта схема так и не сработала.Продать земельные участки в Петербурге (те самые непрофильные активы) пытались шесть раз за последние пять лет, но покупатели так и не нашлись. Права на свои лучшие советские кинокартины «Ленфильм» тоже вернуть не смог.В итоге к основному долгу прибавились еще и внушительные проценты — 674 млн руб. Общая сумма неисполненных финансовых обязательств перевалила за отметку 2,2 млрд рублей. В 2019 году глава ВТБ Андрей Костин заявил — если государство не поможет киностудии рассчитаться с долгом, ей грозит банкротство.До того момента, как на счета «Ленфильма» поступил первый транш из федерального бюджета, студия дважды сменила руководителя. В феврале 2020-го генеральный директор Эдуард Пичугин покинул свой пост. На его место пришла член Ассоциации продюсеров кино и телевидения Инесса Юрченко. Должность и. о. гендиректора «Ленфильма» она занимала до осени. А 8 сентября главой киностудии назначили опытного управленца, основателя и гендиректора медиахолдинга 1MI (ООО «Премьермедиаинвест») Федора Щербакова.Курс на оздоровлениеПогашение кредитных обязательств перед ВТБ нынешнее руководство «Ленфильма» называет серьезным шагом на пути к финансовому оздоровлению киностудии. Осенью также удалось выплатить долги за газ, идет работа по закрытию задолженности по электроснабжению.К решению вопроса с «золотой коллекцией» активно подключилось Министерство культуры. В сентябре ведомство обратилось в суд с иском о признании недействительными тех договоров, которые отняли у «Ленфильма» права на использование своих лучших фильмов. Речь идет о кинокартинах, снятых до 1992 года. В их числе — «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Полосатый рейс», «Свадьба в Малиновке», «Человек-амфибия» и многие другие.Когда киностудию восстановят в правах, она сможет получать доходы, которые позволят не только расплатиться со всеми долгами, но и вложить средства в развитие кинопроизводства. По данным РБК, «Ленфильм» сможет зарабатывать около 120 миллионов рублей в год только на реализации телевизионных прав на свою коллекцию.