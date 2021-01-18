По распоряжению президента, в России с 18 января стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Глава Оперативного штаба по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге в правительстве рассказала, как обстоят дела с разработкой и применением вакцин. Вот самые главные цитаты из ее выступления.- Нашими учёными в короткие сроки созданы и зарегистрированы – первыми в мире – вакцины «Спутник» Центра Гамалеи и «ЭпиВакКорона» Центра «Вектор». Завершаются исследования вакцины «КовиВак» Центра Чумакова.Вакцина «Спутник» имеет уже масштабное применение. «ЭпиВакКорона» Центра «Вектор» начала поступать в гражданский оборот и применяться для вакцинирования населения. При этом масштабное производство будет обеспечено начиная с февраля 2021 года.- Вакцина «КовиВак» Центра Чумакова является инактивированной цельновирионной очищенной и концентрированной вакциной, вводится двукратно с интервалом 14 дней (Если упростить - в ней использован настоящий, но «убитый», «ослабленный» вирус. Он вызывает иммунный ответ у организма, при этом сам не способен развиться в болезнь - прим. Ред.) Температура транспортировки и хранения разработанной вакцины составляет +2...+8 градусов (то есть ее можно хранить в обычном холодильнике, что упрощает транспортировку и применение - прим. Ред.). Данные клинических исследований подтвердили полную безопасность и низкую реактогенность этой вакцины (это означает, что переносится прививка достаточно легко - прим. Ред.). У большинства испытуемых отмечено формирование устойчивого иммунитета на 28-й день после первой вакцинации.Предполагается, что 19 января Центр Чумакова представит в Министерство здравоохранения пакет документов, необходимых для начала процесса регистрации вакцины. Регистрация ожидается 16 февраля 2021 года.- По мнению учёных, ключевым условием перехода к управляемости инфекцией COVID-19 является массовая вакцинация населения. Требуемый уровень вакцинации также определён учёными: без учёта уже переболевших, а также детей в возрасте до 18 лет, это 60% населения России, или 68,6 миллиона человек.- По данным научных исследований, несмотря на то, что после перенесённого заболевания антитела в организме переболевшего человека могут постепенно снижаться, это не означает, что уходит клеточный иммунитет или клеточная память. Повторно люди заболевают крайне редко. Это единичные случаи, и об этом свидетельствуют все наши наблюдения. Поэтому тем, кто перенёс новую коронавирусную инфекцию, пока не следует торопиться с прививкой.- До марта текущего года вакцинация будет осуществляться преимущественно вакциной «Спутник», начиная с марта – вакцинами «Спутник» и «ЭпиВакКорона» центра «Вектор». И до конца марта – начала апреля добавится «КовиВак» Центра Чумакова (если получит регистрацию - прим. Ред.).- Вакцинация будет производиться бесплатно для граждан на добровольной основе. Перед прививкой гражданин должен подписать добровольное информированное согласие. Вакцинация производится гражданам, не имеющим медицинских противопоказаний.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВакцинация от коронавируса: нужно ли делать прививку, если есть антителаПродолжаем отвечать на самые частые народные вопросы о вакцинации вместе с иммунологом, кандидатом медицинским наук Николаем Крючковым (подробности).Стартует массовая вакцинация от коронавируса: иммунолог ответил на самые частые народные вопросы о прививкеКому противопоказана вакцина - временно или абсолютно, стоит ли сдавать анализы перед уколом и другие важные нюансы для kp.ru разъяснил кандидат медицинских наук Николай Крючков (подробности).