Не все западные политики единодушны по поводу скандала вокруг российского оппозиционера Алексея Навального. Хотя многие призывают российские власти немедленно отпустить его, несмотря ни на что, некоторые все-таки дают себе труд разобраться в сути претензий к Навальному.- Если бы французский оппозиционер был арестован за несоблюдение условий условного тюремного заключения, не вернувшись во Францию после выздоровления, наши СМИ сочли бы это нормальным. Но если это происходит в России, они возмущаются. Это двойные стандарты! - написала в Твиттере депутат Европейского парламента от Франции Виржини Жорон.Некоторые парламентарии проводят исторические параллели.- Прошло 104 года, а скрытые мотивы все те же! - удивляется депутат Европейского парламента от Франции Тьерри Мариани. - В 1917-м Германия изнемогала и организовала поезд, вернувший Ленина в Россию с надеждой дестабилизировать ситуацию. В 2021-м истощенный Атлантический Альянс следит за возвращением Навального из Германии с той же надеждой.Тот же Мариани задается вопросом, а знают ли сторонники Навального, что тот требовал у Европарламента еще больше санкций против своей же страны и ее народа?- Навальный утверждает, что его отравили российские власти, но теперь вернулся в Россию. То есть там он теперь чувствует себя в безопасности? Значит, сейчас еще больше оснований думать, что никто его не травил. По крайней мере, не российские политические лидеры, - рассуждает депутат итальянского парламента Паоло Гримольди. - Другой момент — гражданин, любящий свою страну, никогда бы не просил ввести против нее санкции.Напомним, Алексей Навальный вернулся в Россию в воскресенье 17 января и был задержан сотрудниками ФСИН. Его обвиняют в несоблюдении обязательств условно осужденного и уклонении от контроля исполнительной инспекции. В биографии оппозиционера 3,5 года условно по делу «Ив Роше»: Навального признали виновным в мошенничестве и легализации преступных средств.